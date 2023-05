Finale de la coupe Saint-Michel : L’As Douanes bat Ville de Dakar sur le fil et arrache sa cinquième étoile

L’As Douanes a décroché son cinquième trophée de la coupe Saint-Michel, le samedi 6 mai, au stadium Marius Ndiaye. Les Gabelous ont battu sur le fil, l’Asc Ville de Dakar en finale sur la marque de 75-74. Une victoire acquise au terme d’une rencontre âprement discutée et pleine de rebondissements.



Presser par l’équipe de la municipalité de Dakar en début de match, les Gabelous manquent d’adresse sous la raquette adverse. Il n’arriveront à mettre que 13 points en premier quart temps contre 17 pour l’Asc Ville de Dakar.



Mais les hommes de Mamadou Guèye dit ‘’Pa Bi’’ retrouvent la main au deuxième quart. Ils marquent 27 points et partent à la pause avec une avance de 11 points 40-33). Un écart qu’ils n’arrivons pas garder au troisième quart temps car Ville de Dakar va inverser la tendance dans cette partie en menant par 52-56.



L’expérience des Douaniers va faire la différence dans le dernier quart temps. Ils poussent les hommes de Libasse Faye à faire des erreurs pour reprendre la main et remporter la partie. C’est le premier trophée de la saison de l’As Douanes.