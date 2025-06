Finale de la Ligue des Nations : le Portugal détrône l’Espagne

Le Portugal a remporté la Ligue des Nations en battant l’Espagne en finale, ce dimanche à l’Allianz Arena de Munich. Au terme d’un match spectaculaire (2-2, 5 tab à 3), les Portugais décrochent leur deuxième titre dans cette compétition, après celui de 2019.









Dans cette finale de haut niveau, c’est l’Espagne qui ouvre le score par Zubimendi à la 21e minute. Mais cinq minutes plus tard, Nuno Mendes remet les deux équipes à égalité d’une superbe frappe du pied gauche. Fidèle à son style, la Roja confisque le ballon et concrétise sa domination en fin de première période grâce à un but d’Oyarzabal (45e).









Au retour des vestiaires, le Portugal affiche un visage plus offensif. À l’heure de jeu, Cristiano Ronaldo égalise avec sang-froid, profitant d’une erreur défensive (61e). Le score reste inchangé jusqu’à la fin du temps réglementaire (2-2), malgré quelques occasions de part et d’autre.









Les prolongations n’ayant pas permis de départager les deux équipes, la séance des tirs au but s’impose. Dans cet exercice, les Portugais se montrent plus efficaces en inscrivant leurs cinq tentatives, contre seulement trois réussies côté espagnol.