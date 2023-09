Finale de la Supercoupe de la CAF : L'USM d'Alger remporte le trophée face à Al Ahly

La finale de la Supercoupe d'Afrique, entre Al Ahly d'Egypte et l'USM Alger s'est déroulée ce vendredi en Arabie saoudite, plus précisément dans la ville de Taïf. C'est l'équipe algérienne de l'Union sportive de la Médina d'Alger (USM) qui a décroché le trophée en battant Al Ahly du Caire sur le score de 1 à 0. Le capitaine du club algérien, Zineddine Belaid, a inscrit l'unique but de la rencontre à la 43e mn sur un penalty.





En seconde période, malgré la nette domination d'Al Ahly, qui avait déjà remporté le trophée à huit reprises et était le tenant du titre, l'USM a su résister pour s'adjuger le graal et inscrire son nom pour la première fois au palmarès de la Supercoupe de la CAF.