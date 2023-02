Finale de la zone 8 de Keur Moussa: les engagements de Abdoulaye Dieye auprès des jeunes des villages riverains de l’aéroport de Diass

Les villages riverains de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass peuvent toujours compter sur la direction générale de AIBD.sa pour la prise en compte de leurs préoccupations liées à la santé, à l’éducation et à l’emploi. C’est ce qu’a dit, Abdoulaye Dieye, Directeur Général de l’Aéroport International, Blaise Diagne (AIBD.sa), parrain de la finale de la zone 8 D de Keur Moussa qui a eu lieu samedi passé. « Notre responsabilité est d’accompagner la commune de Keur Moussa et celle de Diass », a souligné le Directeur Général qui a dit inscrire la Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) au cœur de ses priorités. « Notre compagnonnage ne date pas d’aujourd’hui. L’aéroport et les deux communes ont toujours eu des relations particulières. Nous continuerons à les accompagner dans les domaines de l’éducation, de la santé et du sport. Vous pouvez toujours compter sur notre soutien et notre accompagnement », a ajouté Abdoulaye Dieye au terme de la finale remportée par l’Asc Mbadatt aux dépens de l’Asc Thiambokh (4-1).





Le Directeur Général a dit mesurer l’impact que l’aéroport doit avoir sur le plan de l’emploi des jeunes des deux communes. La finale a vu une forte mobilisation des populations notamment les jeunes. Le Directeur général a salué l’esprit de fair-play et de discipline dont les équipes ont fait montre et réitéré la détermination de ses services de poursuivre la bonne collaboration qui a guidé ses rapports avec les populations depuis son installation à la tête de AIBD.sa.





Cette belle entente est matérialisée par les équipements sportifs offerts par AIBD.sa aux Asc et une subvention de 3 millions de Fcfa. 200 table-bancs ainsi que des fournitures scolaires ont été également offerts aux écoles.