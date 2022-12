Finale du Mondial 2022 : Ce qu’on sait de la tunique offerte à Messi par l’émir du Qatar

Emir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani

L’Argentine de Lionel Messi a remporté la Coupe du monde dans la soirée d’hier dimanche 18 décembre au terme d’un match très disputé contre l'Équipe de France. Avant que la star du PSG ne soulève le prestigieux trophée, le président de la Fifa Gianni Infantino et l’émir du Qatar Tamim bin Hamad Al Thani ont affublé le capitaine argentin d’une tunique noire transparente. Il s’agit du bisht, un vêtement décrit par le quotidien saoudien Arab News comme une longue cape arabe traditionnelle que les hommes portent par-dessus leurs robes lors d’occasions spéciales, telles que les mariages, les festivals, les remises de diplôme et l’Aïd. C’est aussi un vêtement officiel des politiciens, des érudits et des personnalités de haut rang dans les pays arabes.





« C’était une célébration de Messi »





Le mot bisht vient du persan et veut dire « aller sur le dos » selon la même source. Pour les Qataris, cette robe a une signification importante. « C’est un vêtement pour une occasion officielle et il est utilisé pour les célébrations » a confirmé le secrétaire général du comité d’organisation de la Coupe du monde Hassan Al Thawadi au micro de BBC Sport. Pour lui, « c’était une célébration de Messi » et une occasion pour le Qatar de montrer au monde sa « culture arabe et musulmane ». Au Qatar, seul l'Émir Al Thani peut toujours porter cette tunique faite de poil de chameau et de laine de chèvre. Notons qu’elle est vieille de plus de 2.000 ans.





« Il n’y avait aucune raison pour faire ça »