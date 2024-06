Finale NBA: Dallas écrase Boston (122-84), qui ne mène plus la série que 3-1

Les Dallas Mavericks ont écrasé les Boston Celtics (122-84) à domicile lors du match 4 de la finale NBA, s'offrant un sursis alors que Boston ne mène plus que 3-1.





Les Celtics auront de nouveau l'occasion de décrocher un 18e titre NBA record lundi dans leur antre du TD Garden pour conclure cette série au meilleur des sept matches.





Grâce à son premier succès de la finale, Dallas garde un mince espoir de conquérir un deuxième trophée après 2011, ce qui serait un exploit, alors qu'aucune franchise NBA n'a jamais renversé une série après avoir été menée 3-0.





Vendredi au Texas, Dallas a attaqué très fort son match de la dernière chance, menant déjà 34-21 après le premier quart-temps, puis 61-35 à la mi-temps, et n'a plus relâché la pression, l'écart atteignant même 48 points lors du 4e quart-temps.





Critiqué pour une attitude négative et sa sortie pour six fautes lors du match 3, le Slovène Luka Doncic a répondu avec 29 points et 5 passes, malgré une absence totale de réussite de loin (0 sur 8).





Kyrie Irving a ajouté 21 points et le duo de stars de Dallas a pu compter, pour une fois, sur un apport conséquent des autres joueurs de l'effectif.





Méconnaissables, les Boston Celtics ont produit en première période leur pire prestation depuis la prise de fonction de leur entraîneur Joe Mazzulla à l'automne 2022.





La franchise au trèfle, intraitable jusqu'ici, a connu sa première défaite à l'extérieur lors de ces play-offs, après des séries autoritaires face à Miami (4-1), Cleveland (4-1) et Indiana (4-0).





Dallas, qui n'avait pas réussi à franchir la barre des 100 points depuis le début de la finale, étouffé par la défense des "C's", s'est vengé devant son public.





Joe Mazzulla a vidé le banc des Celtics pour reposer ses titulaires habituels dès la fin du 3e quart-temps.





AFP