Finale -Régional de Dakar: une scène de violence entraîne plusieurs blessés au stade Amadou Barry

La violence s'est encore invitée au stade Amadou Barry de Guédiawaye lors d'un match de la finale régionale qui opposait Asc Ndar Gou Ndaw de Rufisque et Book Xalatt de keur Massar. Une bataille sanglante a éclaté dans les gradins entre supporters des deux équipes. En effet, les affrontements ont occasionné plusieurs blessés assistés par la Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers. Tout est parti du deuxième but inscrit par ASC Ndar Gou Ndaw au tout début de la deuxième période. Un but qui a finalement brisé le rêve des supporters de Book Xalaat puisque Ndar Gou Ndaw sort victorieuse (2-0). Il a fallu une intervention spontanée de la police pour rétablir l'ordre et mettre fin aux affrontements.