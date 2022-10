Finale Sénégal-Egypte : les Lions du Beach soccer sur les pas de la bande à Sadio Mané !

Finale Sénégal-Egypte de Beach Soccer

Au bout d’un match âprement disputé, le Sénégal a renversé le Mozambique sur ses terres (3-2). Les champions d’Afrique en titre vont disputer leur 8e finale de la Coupe d’Afrique en plus d’une septième qualification à la Coupe du Monde 2023. Et ce sera face à l’Egypte !





C’est sans doute l’un des matchs les plus difficiles du Sénégal sur ses 3 dernières participations de la Can de beach Soccer. Face au Mozambique, à domicile, le Sénégal n’a pas réussi à concrétiser ses actions pendant plus de 20 minutes. Mais, les Lions finiront par s’en sortir sur un score de 3 buts à 2.





Ils vont retrouver en finale les “Pharaons” d’Egypte, qui ont sorti, plus d’une heure avant, les Lions de l’Atlas du Maroc (4-5).