Finales NBA : malgré le retour d'Antetokounmpo, Phoenix déroule face à Milwaukee

Les Suns ont disposé des Bucks cette nuit, dans l'Arizona, lors du premier match des Finales NBA. Les deux équipes se retrouveront jeudi pour le Game 2.



La première manche pour Phoenix. Emmenés par un Chris Paul (32 pts, 9 pds) des grands soirs, les Suns ont dominé Milwaukee (118-105) mardi, dans l'Arizona, pour le compte du premier match des Finales NBA. Victoire logique et amplement méritée pour les joueurs de Monty Williams, dominateurs de bout en bout. 27 points pour Devin Booker, un peu maladroit (8/21, dont 1/8 de loin), 22 points et 19 rebonds à mettre au crédit de DeAndre Ayton, précieux. Pour son retour au jeu, Giannis Antetokounmpo a compilé 20 points et 17 rebonds. 29 points pour Khris Middleton, qui a mis du temps à se lancer. Jrue Holiday (10 pts, 4/14), lui, n'y est jamais parvenu. Brook Lopez s'est quant à lui fendu de 17 points mais a souffert en défense.





La première information de la soirée, et elle était d'importance, concernait la titularisation du «Greek Freak» (genou), incertain jusqu'au bout. Et on ne tardait pas à comprendre qu'il était en forme. Pas à 100%, mais assez pour faire mal. En face, Booker démarrait avec une grosse agressivité. 12 points pour lui dans un premier quart équilibré, qui s'achevait avec +4 Suns (30-26). Touché au genou, Saric devait jeter l'éponge. Muet au scoring jusque-là, «CP3» montait en température avec 6 points d'affilée et 11 au total dans le deuxième quart. +7 Phoenix après un panier compliqué de Booker par-dessus Lopez (45-38), avec la réponse de Middleton – 5 points d'affilée – et des siens (45-45). Mais Milwaukee avait globalement du mal face à la défense proposé par Phoenix, trop de maladresse à 2 points et un vilain 7/21 en cumulé pour le tandem Holiday-Middleton à la pause (57-49 MT). Giannis, lui, s'offrait le contre du match (voir ci-dessous).









Ça repartait fort pour Phoenix, avec par exemple cette action à 4 points sur laquelle Paul laissait un bout de cheville (63-52). Collectivement, les Suns étaient au-dessus. Lopez faisait le boulot au scoring mais les Bucks étaient au bord de l'asphyxie (90-70). Avec deux triples d'affilée, Middleton ravivait l'espoir avant la fin du troisième quart (92-76). Pat Connaughton l'imitait au début du quatrième (92-79) et les deux équipes s'échangeaient les paniers, avec Milwaukee qui retrouvait de la confiance, de l'adresse et un Giannis plus agressif (101-94). «CP3» éteignait l'incendie en trouvant Booker et Cameron Johnson et en scorant lui-même (108-94) et après un dernier rapproché (108-99), Phoenix se détachait définitivement grâce à la classe de Booker et Paul (113-99, puis 118-105 score final). Les deux équipes se retrouveront dans la nuit de jeudi à vendredi (3h du matin heure française) pour le Game 2.