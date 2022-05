Florentino Perez, président du Real Madrid : « Le Ballon d’Or ne peut pas échapper à Benzema»

Florentino Perez vote Benzema pour le Ballon d'Or

Aussitôt après le 35e sacre du Real Madrid en Liga grâce à sa victoire probante à domicile, ce samedi, face à l'Espanyol (4-0), le président du club madrilène Florentino Perez a non seulement tenu à féliciter ses joueurs, mais est également revenu sur l'actualité, notamment son attaquant français prétendant au Ballon d’or. « Karim Benzema est bon maintenant. Il ne fait aucun doute qu’il doit gagner le Ballon d’Or cette année. Ils ne peuvent pas l’en empêcher », a-t-il lâché. En plus clair, il fait savoir que cette récompense individuelle « ne peut pas échapper » au N°9 du Real Madrid. Le Français continue d’enchaîner les prestations de grande classe en inscrivant son 42ème but de la saison, ce samedi.





Le dirigeant madrilène a également démonté les critiques envers son entraîneur Carlo Ancelotti, le premier à être sacré champion dans les 5 grands championnats : «il a beaucoup d’expérience dans l'entraînement d'équipes et il y a toujours quelqu'un qui critique quelque chose, mais son identification avec le Real Madrid est grande, avec ses valeurs et avec ce qu'il représente et c'est important chez un entraîneur ».