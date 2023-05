Foot: 31 supporters de l'Espérance de Tunis placés en détention après des violences









Trente-et-un supporters de l'Espérance de Tunis (EST) ont été placés en détention après de violents incidents dans la capitale tunisienne lors du quart de finale de la Ligue des champions d'Afrique entre ce club tunisois et la Jeunesse sportive de Kabylie (Algérie), selon des sources judiciaires.





Samedi, de violents incidents dont un incendie avaient provoqué l'interruption pendant plus de 30 minutes de ce match au stade olympique de Radès, dans la banlieue sud de Tunis.





Une enquête judiciaire a été ouverte sur les circonstances et les responsabilités dans ces violences, a indiqué jeudi à des médias locaux, le porte-parole du tribunal de première instance de Ben Arous (à côté de Tunis), Omar Hnaïen.





Des mandats de dépôt ont déjà été émis à l'encontre de 31 supporters de l'EST, a précisé le porte-parole, en indiquant que 27 autres qui font aussi l'objet d'enquête ont été laissés en liberté.





Les supporters sont poursuivis pour "association de malfaiteurs dans le but d'attaquer des biens et des personnes et pour l'agression" d'agents publics dans l'exercice de leurs fonctions, ont rapporté jeudi des médias locaux.





Lors de ce match, des supporters de l'Espérance ont tenté d'entrer sur la pelouse après la première période mais des policiers se sont interposés et des heurts ont éclaté, selon la radio privée Mosaïque FM.





Pendant ces affrontements, des supporters ont renversé des poubelles au pied des tribunes du stade et provoqué un incendie dans un couloir d'accès.





Un photographe de l'AFP a vu des scènes de saccage dans les tribunes et des tirs de grenades lacrymogènes qui ont recouvert le stade d'une épaisse fumée. Plusieurs policiers ont été blessés par des jets de projectiles, selon ce photographe.





Des images de médias sur Facebook ont montré un camion de pompiers en intervention pour éteindre le début d'incendie.





Une vidéo montrant un supporter en train de manier une tronçonneuse à l'intérieur du stade a également été largement partagée sur les réseaux sociaux.





Le match a pu reprendre après une trentaine de minutes d'interruption, devant des tribunes pratiquement vides du côté de l'Espérance.





L'Espérance a marqué presqu'immédiatement un premier but avant que la JSK n'égalise, sans que les Algériens ne réussissent à se qualifier, en raison de leur défaite en match aller à Alger.