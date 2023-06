Foot : Alioune Badara Ndiaye meilleur buteur de la D2 égyptienne

Passé par le Jaraaf de Dakar, Alioune Badara Ndiaye fait aujourd'hui les beaux jours d'Olympe FC ,avec lequel il a terminé la saison avec le titre de meilleur buteur



Pourtant, le jeune sénégalais n'a joué que 14 matchs cette saison mais il a réussi à inscrire la bagatelle de 12 buts. C'est dire qu'il a un ratio intéressant de 0,85 but par match. Alioune Badara Ndiaye ne s'arrête pas à ses bonnes stats de finisseur, c'est également un attaquant très altruiste. La preuve, il a offert 5 cinq passes décisives à ses partenaires.



En Coupe nationale d'Egypte, l'attaquant sénégalais de 23 ans y est également allé de ses 5 buts. Suffisant pour que toutes les grosses cylindrées du Pays des pharaons, à l'image du mythique Al Ahly du Caire, s'intéressent à lui. Et même au-delà.



La saison dernière déjà, sous les couleurs de Future FC, Alioune Badara Ndiaye avait réalisé une bonne saison sur fond de problème avec son agent dont il s'est d'ailleurs séparé pour en trouver un autre qui l'a mené à l'ambitieux club d'Olympic FC où il s'épanouit.



Avant sa carrière égyptienne, Alioune Badara a été formé au Jaraaf dont il a d'ailleurs porté les couleurs pour quelques matchs dans l'élite sénégalaise. Le club de la Médina l'avait ensuite prêté au Ndiambour de Louga pour s’aguerrir et étoffer son temps de jeu. Après le club lougatois, il dépose ses baluchons à l'AF Darou Salam où il ne dure pas. En effet, lors d'un tournoi à Thiès, il a été repéré par des recruteurs à la recherche d'un attaquant pour un club égyptien.



Sur le plan international, Alioune Badara Ndiaye a joué en sélection nationale U20.