Foot : Ben Yedder accusé de viol

Wissam Ben Yedder fait l'objet d'une enquête pour agression sexuelle et viol, annonce ce jeudi France Info. Les faits reprochés à l'attaquant de Monaco remonteraient au début de semaine.



Deux jeunes femmes de 19 et 20 ans ont déposé plainte et accusent Wissam Ben Yedder et son frère de viol et agression sexuelle, selon les informations de France Info. Les faits dont les deux hommes sont accusés remonteraient au début de la semaine et se seraient déroulés lors d'une soirée dans les Alpes-Maritimes. Le parquet de Grasse a confirmé le dépôt de plainte auprès de Nice Matin.



Deux plaintes ont donc été déposées contre les deux individus. La Police Judiciaire de Nice a été saisie et le parquet ne communiquera pas davantage d'éléments.