Foot: Charles Biétry, atteint de la maladie de Charcot, reçu par les joueurs du PSG

L'homme de médias et ancien président du Paris SG, atteint de la maladie de Charcot et ouvert à un suicide assisté, a rencontré ce mercredi les joueurs du club de la capitale.







Un joli clin d'œil pour Charles Biétry. Après son entretien très émouvant dans l'Equipe, où il a évoqué la maladie de Charcot et sa volonté d'avoir recours au suicide assisté, l'ancien homme de média, âgé de 79 ans, était présent ce mercredi au centre d'entraînement du Paris SG. Président du PSG omnisports de 1992 à 1998, ce dernier a aussi été patron du club de football entre juillet et décembre 1998. Les nostalgiques se souviendront notamment du recrutement de la star nigériane Jay Jay Okocha contre … 100 millions de francs. Autre temps, autre époque.

Directeur des sports de Canal + entre 1984 et 1998, puis à France Télévisions de 2000 à 2001 ou encore directeur délégué de beIN Sport entre juin 2012 et novembre 2014, Charles Biétry a connu de nombreuses expériences durant sa carrière. Ce mercredi matin, il a pris une photo entouré de Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi, et reçu un maillot de la part du capitaine Marquinhos. L'invitation avait été lancée par Christophe Galtier, dont il est proche, depuis plusieurs mois





« On a tout organisé avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu'il n'y a plus rien, plus d'avenir »