Foot : décès de César Luis Menotti, sélectionneur argentin champion du monde en 1978

César Luis Menotti, sélectionneur de l'équipe d'Argentine championne du monde à domicile en 1978, est décédé à l'âge de 85 ans, a annoncé dimanche la Fédération nationale de football (AFA) sur son compte X (ex-Twitter).



"La Fédération argentine de football a le regret d'annoncer avec une profonde tristesse le décès de Luis César Menotti, le directeur des sélections nationales et ancien sélectionneur champion du monde", écrit l'AFA sur le réseau social.



Né à Rosario, Menotti a été joueur professionnel dans les années 1960 puis a embrassé une carrière d'entraîneur, obtenant un titre de champion d'Argentine avec le club de Huracan, basé à Buenos Aires, en 1973.



Il a ensuite pris en charge l'équipe nationale qu'il a conduite au titre mondial en 1978 et qu'il dirigeait encore lors du Mondial 82 en Espagne (élimination au 2e tour).



Il a également remporté la Coupe du Roi d'Espagne, la Supercoupe d'Espagne et la Coupe de la Ligue espagnole, une compétition depuis disparue, avec le FC Barcelone en 1983.



Ses anciens clubs de l'Atlético Madrid et du FC Barcelone, ainsi que la Fédération espagnole lui ont rendu hommage sur X en laissant le message "repose en paix".