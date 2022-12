Foot : Décès de Sinisa Mihajlovic

Décès de Sinisa Mihajlovic

Ancien défenseur de la Sampdoria, de l'Inter Milan et des deux clubs de Rome, spécialiste des coups francs Sinisa Mihajlovic est mort d'une leucémie à 53 ans.





Sinisa Mihajlovic, qui avait rendu public en 2019 son combat face à la leucémie, est mort à l'âge de 53 ans. C'est sa famille qui a annoncé ce jeudi la très triste nouvelle.





"Sa femme Arianna, ses enfants Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan et Nikolas, sa petite-fille Violante, sa mère Vikyorija et son frère Drazen, communiquent dans la douleur la mort injuste et prématurée de leur mari, père, fils et frère exemplaire, Sinisa Mihajlovic. Un homme unique, un professionnel extraordinaire, serviable et bon envers tout le monde. Il s'est courageusement battu contre une horrible maladie. Nous remercions les médecins et les infirmières qui l'ont suivi au fil des années, avec amour et respect. (...) Sinisa sera toujours avec nous", a annoncé sa famille.