Foot/Élections du bureau de Stade de Mbour : Les supporters crient au sabotage

Quelques jours avant les élections devant désigner le bureau du club Stade de Mbour (25 octobre prochain), les supporters semblent très préoccupés. Ils élèvent la voix et interpellent.Selon Alassane Ndiaye dit Alou, président du comité des supporters du Stade de Mbour, depuis un bon moment, la date pour la tenue des élections est reportée."Depuis le début, nous avons constaté qu'il y avait une démarche bizarre du côté du bureau sortant. On veut biaiser le processus. Nous avions retenu plusieurs dates pour tenir les élections du bureau. Mais à chaque fois le bureau invente une excuse pour reculer la date. Il le fait sans donner des explications", dénonce Alassane Ndiaye. Selon qui, les membres du bureau sortant veulent être juge et partie."Ils ont présenté deux candidats (El hadj Abdoulaye Gueye président sortant et Ass Wade : Ndlr). Ils se sont ligués pour mettre des bâtons dans les roues du troisième candidat (Moussa Mbaye : Ndlr). Depuis lors, ils ne cessent de saboter et de bafouer les règles de notre club", assure-t-il.Il ajoute : "Ils ont proposé la vente de cartes de membres. Même pour ça, ils sont en train de faire des magouilles. C'est eux-mêmes qui ont la charge de confectionner les cartes et ils les vendent sans aucune transparence. Nous exigeons qu'ils soient destitués de ce poste. Nous interpellons le préfet du département, le commissaire et le maire pour qu’ils raisonnent l’autre pour qu’ils arrêtent de violer les règles du jeu".