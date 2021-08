Foot : Emerson Palmieri prêté par Chelsea à Lyon (officiel)

L'Olympique Lyonnais a annoncé ce jeudi l'arrivée sous forme de prêt du défenseur latéral italien Emerson Palmieri (27 ans), en provenance de Chelsea, pour «un montant de 500.000€, auquel pourraient s'ajouter des bonus d'un maximum de 500.000€, assorti d'une clause de match-up (option d'achat prioritaire) jusqu'à la fin du mercato de l'été 2022», précise le club rhodanien. Brésilien d'origine, Palmieria a ensuite été naturalisé italien en 2017.





Il a récemment été sacré deux fois champion d'Europe : avec Chelsea en Ligue des champions, puis à l'Euro avec la Nazionale. Malgré son faible temps de jeu tout au long de la saison, Emerson Palmieri (19 sélections) avait tout de même disputé la demi-finale et la finale de l'Euro. Avec Chelsea, il a également gagné la Supercoupe d'Europe en 2021, la Ligue Europa en 2019 et la Coupe d'Angleterre en 2018. Il est la troisième recrue de l'OL après les défenseurs Damien Da Silva (Rennes) et Henrique Silva (Vasco de Gama) qui sont arrivés libres en juin.