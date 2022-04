Foot européen : Gana Gueye et Abdou Diallo champions de France, Bouna Sarr sur le toit de l'Allemagne

Cette année, il n’y a pas eu de suspense en Ligue 1 française pour le titre de champion. Détrôné l’an dernier par Lille, le Paris Saint-Germain de Gana Guèye et d’Abdou Diallo qui compte 18 points d’avance sur l’Olympique de Marseille, a remporté le Graal en décrochant le seul point qui leur suffisait pour acter leur dixième titre. Après un match nul (1-1), ce samedi, contre le Racine Club de Lens au Parc des Princes dans le cadre de la 34ème journée, les Parisiens ont égalé le record de l’AS Saint-Etienne.



À quatre journées de la fin, le club de la capitale boucle un nouvel exercice par un succès (le 8e titre sur les 10 dernières années).



Auteur de 3 buts en 24 matchs cette saison, Gana Guèye a été de la fête, tout le contraire d’Abdou Diallo, qui reprendra l’entraînement collectif la semaine prochaine suite à une lésion des adducteurs et des douleurs au genou droit.



En Allemagne, un autre international sénégalais est sacré champion : Bouna Sarr, avec son club, le Bayern Munich. Ce samedi soir, les Bavarois ont battu le Borussia Dortmund (3-1), lors du Klassiker de la 31e journée de Bundesliga. A l'Allianz Arena, Serge Gnabry (15e), Robert Lewandowski (34e) et Jamal Musiala (83e) ont fait plaisir à leurs supporters, tandis qu'Emre Can avait réduit la marque, sur penalty (52e).



A trois journées de la fin, les Munichois ne peuvent donc plus mathématiquement être rattrapés, avec douze longueurs d'avance sur leur adversaire du soir.