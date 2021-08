Foot européen : La honte en Ligue 1, Lukaku ouvre son compteur en Premier League

Le match Nice-Marseille a été interrompu, dimanche 22 août, après que des supporters ont envahi le terrain à la suite d'un incident qui a enflammé la rencontre. © AFP - Valery Hache

Le championnat de France a été marqué ce weekend par l'interruption du match entre Nice et Marseille, après que des supporters ont envahi le terrain. En Angleterre, le premier derby de Londres de la saison a été remporté par Chelsea qui prend la tête de la Premier League.





Ligue 1 : un envahissement de terrain lors de Nice-Marseille

La rencontre Nice-Marseille clôturant la 3e journée de Ligue 1, dimanche soir à l'Allianz Riviera, a été arrêtée à la 75e minute après un envahissement de terrain alors que Nice menait 1-0. En tout début de seconde période, Kasper Dolberg a ouvert le score suite à un centre de Jordan Lotomba (49'). Ensuite, le match a dégénéré. Sur le terrain d'abord, les cartons jaunes contre Dolberg, Kluivert, Bard et Luan Peres se sont succédés. Puis en tribunes aussi. Au moment de tirer un corner, Dimitri Payet a reçu une bouteille contenant du liquide dans la nuque et a répondu. Une émeute a entraîné la suspension de la rencontre et son arrêt définitif lorsque les joueurs de Nice se sont présentés sur la pelouse pour reprendre sans que l'OM ne le fasse. Si le résultat était entériné, Nice (5 points) pointerait désormais à la 3e place du championnat, Marseille à la 9e. Mais se profile désormais une bataille sur tapis vert pour déterminer le résultat.





Dans les autres rencontres, Lyon a vécu une nouvelle désillusion en laissant échapper contre Clermont (3-3) une première victoire qui lui tendait les bras, dimanche. Avec les nuls du SCO d'Angers (1-1 contre Bordeaux) et de Clermont (7 points tous les deux), le Paris Saint-Germain (9 pts) occupe déjà seul la tête du championnat depuis sa victoire à Brest (4-2), vendredi. Et Lionel Messi n'a pas encore joué sous le maillot bleu.





Liga : le Real freiné

Carlo Ancelotti a connu son premier couac sous les couleurs du Real Madrid. L'entraîneur italien, qui a pris le flambeau de Zinédine Zidane sur le banc merengue, a essuyé son premier coup dur (3-3) sur le terrain de Levante, qui a créé la sensation de la 2e journée en Espagne. Le Real a ouvert le score rapidement grâce à Gareth Bale (5e), puis les choses se sont emballées au retour des vestiaires : en dix minutes, Levante a égalisé puis pris les devants par Roger Marti (46e) puis José Campaña (56e). En fin de match, Vinicius a ramené le Real à hauteur (73e), puis Rober Pier a marqué le but du 3-2 (79e) avant l'ultime bijou de Vinicius (85e) et le carton rouge direct adressé au gardien de Levante, Aitor Fernandez, pour une faute de main hors de sa surface (87e). À cause de ce match nul, le Real a offert la première place provisoire du classement à l'Atlético, court vainqueur d'Elche 1-0 en soirée.





Premier League :

Le premier derby de Londres s'est déroulé, dimanche, dès la deuxième journée entre Chelsea et Arsenal. Et ce sont les Blues, bien plus impressionnants sur le papier, qui ont pris les devants par l'intermédiaire de leur nouvelle recrue Romelu Lukaku. Le buteur belge s'est retrouvé seul devant la cage vide des Gunners sur un centre de Reece James dès la 15e minute pour ouvrir le score. Puis ce même Reece James a doublé la mise après un décalage parfait de Mason Mount (35'). Le latéral anglais est allé chercher la lucarne opposée de Bernd Leno et a permis aux siens de rentrer aux vestiaires avec une avance de deux buts. En seconde période, les hommes de Thomas Tuchel ont continué de dominer de la tête et des épaules sans alourdir le score. Avec ce résultat (0-2), Chelsea a pris la tête de la Premier League avec Liverpool qui s'était imposé face à Burnley samedi (2-0). Vainqueurs à Wolverhampton (1-0), avec Harry Kane qui a rejoué, Tottenham est 4e du classement. Irrésistible face à Leeds (5-1) il y a une semaine, Manchester United a en revanche dû partager les points avec Southampton (1-1) dans un match très irrégulier.





Bundesliga : le Bayern se ressaisi

Tenu en échec la semaine dernière par le Borussia Möchengladbach, le Bayern Munich devait réagir, ce dimanche, sur sa pelouse de l'Allianz Arena face à Cologne. Au terme d'une première période dominée mais qui s'est conclue sur un 0-0, l'inévitable Robert Lewandowski a ouvert le score au retour des vestiaires après un superbe travail de Jamal Musiala (50'). Moins de dix minutes plus tard, Serge Gnabry a fait le break (59') pour donner de l'air aux siens. C'était sans compter sur Anthony Modeste (60') puis Mark Uth (62') qui ont remis les compteurs à zéro très rapidement. Finalement, Gnabry a donné la victoire aux Munichois en s'offrant un doublé d'une frappe puissante sous la barre (71'). Le Bayern se replace ainsi au pied du podium, parmi un groupe de quatre équipes comptant quatre points, avec Hoffenheim, le Bayer Leverkusen et Fribourg.





Serie A : Mourinho vainqueur pour son retour en Italie