Foot européen : Marseille se relance contre Rennes, Liverpool humilie Manchester United





L'Olympique de Marseille a conclu sept jours cauchemardesques par une victoire contre Rennes. En Espagne, le FC Barcelone a fait le dos rond pour arracher une précieuse victoire tandis qu'en Angleterre, Liverpool a infligé une défaite historique à Manchester United.









Marseille fait la bonne opération





L'Olympique de Marseille s'est ressaisi après sa claque contre Annecy et a repris de l'avance pour la deuxième place de Ligue 1 en gagnant à Rennes (1-0), profitant du coup de frein de Monaco à Troyes (2-2), dimanche pour la 26e journée de Ligue 1. Cette victoire n'efface pas le cauchemar de l'élimination en quarts de finale de la Coupe de France contre une équipe de Ligue 2 (2-2, 7 t.a.b. à 6), mais au moins l'OM reprend quatre longueurs d'avance sur Monaco (3e) et Lens (4e), tenu en échec par Lille (1-1) dans le derby du Nord, samedi.





Fatigués, les joueurs d'Igor Tudor s'en sont remis à un but de Sead Kolasinac sur un coup franc malin joué très vite. Ils relèguent aussi Rennes (5e) à neuf points, et terminent bien une semaine difficile, commencée par la lourde défaite au Vélodrome contre le Paris SG (3-0).





Derrière, Monaco n'avance plus. Après avoir pris 23 points sur 27 en championnat, l'ASM (3e) vient de vivre trois grosses désillusions: une élimination aux tirs au but en Ligue Europa contre Leverkusen, une raclée dans le derby contre Nice (3-0) et une égalisation de Troyes dans les derniers instants, malgré le doublé de Wissam Ben Yedder.













Lyon est toujours loin de se mêler à la lutte pour l'Europe. L'OL (10e) a connu une nouvelle désillusion en étant tenu en échec à domicile par Lorient (0-0) et se retrouve à sept points du Stade Rennais.





Samedi, le PSG a battu Nantes (4-2) avec le 201e but parisien de Kylian Mbappé, nouveau record du club, pour préparer son grand rendez-vous au Bayern Munich en huitième de finale retour de Ligue des champions, où il doit remonter la défaite de l'aller (1-0).









Le Bayern vainqueur avant le PSG





À quatre jours de recevoir le Paris SG en huitième de finale retour de la Ligue des champions, le Bayern Munich s'est imposé sur la pelouse du mal classé Stuttgart (2-1), samedi soir, répondant à Dortmund, vainqueur la veille contre Leipzig (2-1).





Le duel à distance entre les deux mastodontes du championnat d'Allemagne se poursuit, puisqu'à onze journées de la fin de la saison, le Bayern et le Borussia Dortmund comptent 49 points chacun, les Munichois conservant la première place à la différence de buts (+44 contre +19).





Derrière eux, un petit trou s'est créé, puisque l'Union Berlin n'a pu faire mieux que match nul à domicile contre Cologne (0-0), de même que Fribourg, tenu en échec par le Borussia Mönchengladbach (0-0). Surprise de la saison, l'Union compte désormais cinq points de retard sur le duo de tête (44), alors que Fribourg partage la 4e place avec Leipzig à sept unités (42 pts, devancé à la différence de buts).





En clôture de la journée, l'Eintracht Francfort de Randal Kolo Muani n'a pu faire mieux qu'un match nul (2-2) sur la pelouse de Wolsfburg et rate une occasion de se rapprocher du podium. Francfort reste à la sixième place du championnat avec 39 points.









Dans l'adversité, le Barça accroit son avance





Affecté par des absences et réduit à dix dès l'heure de jeu, le FC Barcelone est difficilement venu à bout du Valence CF 1-0 dimanche au Camp Nou lors de la 24e journée de Liga, et prend neuf points d'avance sur le Real Madrid





Les Catalans ont ouvert la marque à la 15e minute sur une tête de Raphinha après une superbe ouverture de Sergio Busquets, mais ont mal géré leur deuxième période: Ferran Torres a manqué un penalty à la 55e, et Ronald Araujo a été exclu après un carton rouge direct à la 59e pour une faute en position de dernier défenseur.





Le Real, qui était encore en course après la défaite du Barça à Almeria la semaine dernière (1-0), a vu le titre s'échapper un peu plus ce dimanche. Les hommes d'Ancelotti, marqués par le clasico perdu jeudi, se sont perdus dans un match rythmé et accroché au stade Benito-Villamarin.





À la 12e minute, le coup franc direct de Karim Benzema a lancé les hostilités, mais a été annulé quelques minutes par l'arbitre, avec l'aide de la vidéo, pour une main d'Antonio Rüdiger dans le mur.





Les Madrilènes ont pu compter sur un grand Thibaut Courtois, qui a notamment sorti deux beaux arrêts devant Borja Iglesias pour maintenir les siens à flots. Et Dani Ceballos a eu le ballon du 1-0 au bout du pied à la 75e, mais sa reprise n'a pas accroché le cadre.









L'Inter Milan, seul deuxième





Le revers de l'AC Milan samedi contre la Fiorentina (2-1) a été mis à profit par ses rivaux dimanche : l'Inter Milan a pris seule la deuxième place de la Serie A en battant Lecce (2-0) et l'AS Rome a chassé les Rossoneri du Top-4 en matant la Juventus (1-0).





La Roma a réussi un joli coup dans l'affiche de la 25e journée grâce à une lumineuse frappe de son défenseur Gianluca Mancini (53e), qui a débloqué un match fermé. Elle prend la quatrième place en devançant à la différence de buts Milan (5e).





Côté Inter, Henrikh Mkhitaryan, d'un bijou en pleine lucarne (29e), et Lautaro Martinez, d'une reprise au ras du poteau (53e), permettent aux Nerazzurri de redevenir dauphins uniques de Naples, toujours confortablement installé en tête avec quinze points d'avance en dépit de sa défaite vendredi contre la Lazio Rome (1-0).









Liverpool inflige une raclée à Manchester United

Liverpool, avec des doublés de Cody Gakpo, Darwin Nunez et Mohamed Salah, a remporté sa plus grosse victoire contre Manchester United (7-0). Le précédent record pour une victoire des Reds sur leur plus gros rival dans le football anglais était un 5-0 remontant à 1925. Les Red Devils n'avaient plus subi pareille humiliation depuis le Boxing Day 1931 et le 7-0 contre Wolverhampton.





Avec ce triomphe, Liverpool prend la 5e place à Newcastle avec 42 points contre 41, même si les Magpies ont un match en moins. Ils reviennent aussi à trois longueurs de Tottenham, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, mais qui a joué un match en plus.





Avec 49 points et le même nombre de matches que Liverpool, United reste solidement accroché à la 3e place, mais il voit s'éloigner le tandem de tête, composé d'Arsenal (63 pts) et Manchester City (58e) qui ont continué leur course en têté





Mené 2-0, Arsenal s'est arraché pour battre Bournemouth 3-2 et reprendre ses cinq points d'avance sur Manchester City, vainqueur quant à lui de Newcastle (2-0).