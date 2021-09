Foot : l'Italie, championne d'Europe, tenue en échec par la Bulgarie

L'Italie, pour son premier match depuis son sacre à l'Euro en juin, a été tenue en échec jeudi par la Bulgarie (1-1) à Florence, à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires pour le Mondial 2022. Chiesa avait rapidement ouvert le score pour la Nazionale (16e) mais Iliev a égalisé pour les Bulgares (39e). Malgré une impressionnante possession de balle et 27 tirs (8 cadrés), les Italiens ne sont pas parvenus à faire la différence et ont buté sur le gardien bulgare Georgiev, décisif avec sept arrêts. Avec ce résultat, l'Italie égalise néanmoins la série d'invincibilité que détenaient le Brésil (1993-1996) et l'Espagne (2006-2009), avec 35 matches sans défaite.