Foot : L'OL et Monaco envoyés en Ligue des Champions par l'UEFA ?

Tandis que l’Allemagne espère reprendre son championnat d’ici à trois semaines, les autres pays sont dans le flou le plus complet.







C’est notamment le cas de l’Italie, de la France ou encore de l’Espagne, pays très touchés par la pandémie de Covid-19 et qui ne savent pas à ce jour si leurs championnats professionnels de football pourront reprendre. Dans tous les pays, on espère évidemment terminer les compétitions entamées en août dernier mais pour l’heure, le flou règne. Logiquement, des scénarios commencent à être envisagés dans le cas où il ne serait pas possible de terminer les championnats, que ce soit pour l’attribution des titres, les montées, les descentes… et les qualifications en coupe d’Europe.





Et à en croire les informations de la Repubblica, l’UEFA envisage de prendre en compte le classement UEFA afin de définir les clubs qualifiés en Ligue des Champions et en Europa League. Pour l’heure, il s’agit d’une possibilité évoquée parmi d’autres et il est nécessaire de rester prudent. Mais ces dernières heures, l’idée a été avancée par plusieurs dirigeants de l’instance européenne. Si cette hypothèse venait à être retenue, cela voudrait dire qu’en France, c’est le PSG (1er), Lyon (2e) et Monaco (3e) qui seraient qualifiés en Ligue des Champions. L'OM, l'ASSE et Rennes iraient en Europa League. Toutefois, l’UEFA envisage également la possibilité de prendre en compte le classement actuel même si ce scénario pose des questions d’équité sportive, chaque équipe n’ayant pas rencontré tous les adversaires. Le flou est donc encore très épais et cette information, qui ne manquera pas de faire réagir à travers l’Europe, confirmera sans doute une tendance. A savoir la nécessité et le souhait de reprendre impérativement les compétitions, que cela soit en juin ou plus tard.