Ligue 1 française: La fédération refuse l'interruption des matchs au moment de la rupture du jeûne

C’est devenu une tendance, notamment en Angleterre et dans plusieurs pays du monde. Depuis quelques années, les arbitres interrompent souvent les matchs de football après le coucher du soleil, pendant des moments dits de "pause naturelle" au cours de la rencontre pour permettre aux joueurs de confession musulmane de rompre le jeûne. Mais, en France, les autorités du football ont interdit cette pratique. En effet, à travers un mail adressé aux officiels, la Commission fédérale des arbitres (Cfa) de la Fédération française de football (FFF) a rappelé le « principe de neutralité du football sur les lieux de pratique ».







Il est notamment indiqué dans ledit mail parcouru par Rmc Sport qu’«il a été porté à la connaissance de la Fédération des interruptions de matchs suite à la rupture du jeûne du ramadan. Ces interruptions ne respectent pas les dispositions des statuts de la Fff (...) La Fédération et ses organes déconcentrés, en tant qu'organes chargés d'une mission de service public déléguée par l'Etat, défendent les valeurs fondamentales de la République française et doivent mettre en œuvre les moyens permettant d'empêcher toute discrimination ou atteinte à la dignité d'une personne en raison notamment (...) de ses convictions politiques et religieuses ».





Mais en France, « toute personne contrevenant à ces dispositions fera l'objet de poursuites disciplinaires et/ou pénales », indique la FFF interdisant lors de ses compétitions « tout discours ou affichage à caractère politique, idéologique, religieux ou syndical », ajoute RMC. Le journal français cite l’un des statuts de la FFF qui indique qu’«un terrain de football, un stade, un gymnase, ne sont pas des lieux d'expression politique ou religieuse, ce sont des lieux de neutralité où doivent primer les valeurs du sports que sont l'égalité, la fraternité, l'impartialité, l'apprentissage du respect de l'arbitre, de soi-même et celui d'autrui ».