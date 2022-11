Foot : Le top 20 des joueurs africains les plus chers du moment

Le top 20 des joueurs africains les plus chers

Erling Haaland est dorénavant le footballeur avec la valeur marchande la plus élevée au monde. En effet, selon le site Transfermarkt, le cyborg Norvégien est estimé à 170 millions d’euros. Il surclasse Kylian Mbappé qui lui possède une valeur de 160 millions d’euros. A noter que dans le top 10 de ce classement aucun africain n’y figure. Seneweb vous présente les 20 joueurs africains les plus chers du moment.

20. Inaki Williams (25 millions d’euros)

Ayant opté récemment pour le Ghana, Inaki Williams rêve d’arborer le maillot des Black Stars lors de la coupe du monde au Qatar. L’homme qui possède le record de matchs consécutifs en Liga avec ses 236 rencontres peut être rassuré sur sa participation à la fête du football au Qatar au vu de son rendement en attaque. Âgé de 28 ans, l’attaquant de l’Athletic Bilbao est estimé 25 millions d’euros.

19. Bryan Mbeumo (28 millions d’euros)

Sélectionné avec les Lions indomptables du Cameroun pour la coupe du monde au Qatar, l’ailier de Brentford va découvrir sa première compétition internationale. Celui qui enregistre un total de 3 buts et une passe décisive en 15 matchs, sera sans doute l’une des attractions de ce mondial côté camerounais. A 23 ans, il est estimé à 28 millions par Transfermarkt qui précise, par ailleurs, que le prix du joueur a connu une hausse.

18. Cheick Doucouré

Transféré à Crystal Palace en provenance du RC Lens pour 22 millions d’euros, l’international malien s’acclimate plutôt bien au championnat anglais. Le milieu défensif a déjà disputé 12 matchs de Premier League. Avec une valeur marchande de 30 millions d’euros, il pourrait voir ce montant évoluer dans les années à venir compte tenu de sa grosse marge de progression.

17. Seko Fofana

Son nom fait partie de ceux qui ont animé le marché des transferts cet été. Seko Fofana était annoncé dans plusieurs clubs européens dont le PSG. Finalement, l’international ivoirien a fait le choix de rester au Racing Club de Lens en prolongeant son bail jusqu’en 2025. Véritable patron de cette formation lensoise, le milieu de terrain de 27 ans est pour le moment sur une saison à 3 buts et 2 passes décisives en 14 matchs. Sa valeur quant à elle reste stable et est estimée à 30 millions d’euros.

16. Edmond Tapsoba

Il est présenté depuis plusieurs années comme le futur meilleur défenseur africain. Un temps pressenti du côté de Chelsea, l’international burkinabé Edmond Tapsoba continue son bonhomme de chemin du côté de l’Allemagne au Bayer Leverkusen. Sa valeur marchande, quant à elle, est estimée à 30 millions d’euros.

15. Riyad Mahrez

Prolongé jusqu’en 2025, le fennec a encore l’occasion de réaliser de belles choses du côté de Manchester City. Le 12e au ballon d’or a su convaincre ses dirigeants grâce à ses performances exceptionnelles réalisées la saison dernière avec 24 buts inscrits toutes compétitions confondues. Moins utilisé cette saison, l’international algérien compte seulement 4 réalisations. Selon Transfermarkt, sa valeur serait en baisse et serait de 30 millions d’euros.

14. Yves Bissouma

L’aigle du Mali a pris son envol pour rejoindre les Spurs de Tottenham en début de Saison. Visiblement très convoité par Antonio Conté, le tacticien italien a dû casser sa tirelire en dépensant 29,20 millions pour que Brighton bronche. Le malien de 26 ans semble avoir trouvé sa place sous les ordres d’Antonio Conte en témoigne ses 18 matchs joués depuis le début de la saison. Transfermarkt estime sa valeur à 32 millions d’euros.

13. Wilfried Zaha

À Crystal Palace depuis 2015, l’international ivoirien ne semble pas pressé de quitter le club de la banlieue de Londres. Son nom a encore été cité durant ce mercato d’été notamment à Chelsea mais l’éléphant évolue toujours avec les Eagles avec la même envie en témoigne ses 6 buts en 13 matchs. Âgé de 30 ans, sa valeur est estimée à 32 millions d’euros.

12. Kalidou Koulibaly

Le roc sénégalais vit une première partie de saison délicate avec les blues. Transféré à Chelsea pour une valeur de 38 millions d’euros, Kalidou Koulibaly avait connu au début les joies de la titularisation avec Tuchel. Mais le licenciement du technicien allemand et la venue de Graham Potter ont chamboulé son statut. Le Sénégalais n’occupe plus une place de titulaire indiscutable. Le défenseur central a une valeur marchande estimée à 32 millions d’euros.

11. Ibrahim Sangaré

Titulaire indiscutable du côté du PSV, le milieu ivoirien de 24 ans poursuit sa progression. L’éléphant est l’un des éléments clé du coach Ruud Van Nistelrooy. Transfermarkt qui fixe son prix à 35 millions d’euros souligne que ce montant connaît une légère hausse et il devrait sans doute augmenter dans les années à venir.

10. Franck Kessié

Sortant d’une saison exceptionnelle du côté du Milan AC avec le titre de champion d’Italie en poche, de nombreux observateurs s’attendaient à ce que l’international ivoirien de 25 ans poursuive sur sa lancée. Mais sa signature libre au FC Barcelone a freiné cette dynamique. Depuis son arrivée en Espagne, l’éléphant n’a disputé que 13 matchs. Pour couronner le tout, il s’est blessé à la cuisse gauche lors du match de Ligue des champions contre le Viktoria. Son manque de temps de jeu a eu un impact sur sa valeur puisqu’elle a chuté à 35 millions d’euros.

9. Sébastien Haller (35 millions)

Transféré cet été au Borussia Dortmund contre un chèque de 31 millions d’euros pour combler le départ d’Erling Haaland parti à Manchester City, l’aventure de l’attaquant chez les marsupiaux connaît un gros coup d’arrêt. Peu après son arrivée en Allemagne, un cancer des testicules lui a été diagnostiqué. Une situation qui le contraint à s’éloigner des terrains pour recouvrer la santé. Malgré cela, sa valeur marchande ne semble pas avoir été impactée puisqu’elle stagne à 35 millions d’euros.

8. Thomas Partey (38 millions d’euros)

Le milieu ghanéen est devenu un élément incontournable dans le dispositif de Mikel Arteta. Arrivé à Arsenal en provenance de l'Atletico Madrid en 2020 contre un chèque de 50 millions d’euros, Thomas Partey était vu par les Gunners comme le futur Alexandre Song. Celui qui sera à la coupe du monde avec les Black Stars a une valeur marchande estimée à 38 millions d’euros.

7. Franck Anguissa (38 millions d’euros)

Ayant rejoint Naples définitivement en échange d’un chèque de 15 millions d’euros, l’international camerounais convainc tout le monde en Italie. Cette saison, le milieu de 26 ans a déjà disputé 17 rencontres avec les pensionnaires du stade Diego Armando Maradona, pour 3 réalisations et 5 passes décisives entre la Série A et la Ligue des champions. Des performances qui ont poussé la direction napolitaine à le prolonger jusqu’en 2025. Ses statistiques ont par ailleurs le mérite de faire grimper sa valeur marchande qui est fixée à 38 millions d’euros.

6. Wilfred Ndidi (40 millions)

Il est depuis quelques années un titulaire incontestable dans le milieu des foxes. Wilfred Ndidi a déjà disputé plus de 200 matchs en 5 ans avec Leicester. Transfermarkt estime sa valeur à 40 millions d’euros.

5. Ismael Bennacer (40 millions d’euros)

A 24 ans, l’international algérien fait parler la poudre en Italie. Grand artisan du scudetto remporté par le Milan AC en 2022 avec 40 matchs disputés, Ismaël Bennacer continue sur sa lancée en étant un pion important du dispositif de Stefano Pioli. En évolution constante, son prix est estimé à 40 millions d’euros.

4. Sadio Mané (60 millions d’euros)





Décidément, le rouge lui va si bien. Arrivé en Bavière moyennant un chèque de 40 millions d’euros, Sadio Mané avait à cœur de passer un cap après son aventure de 6 ans à Liverpool. Pour le moment, le numéro 17 du Bayern Munich passe une saison moyenne avec 11 buts inscrits toutes compétitions confondues. A 30 ans, sa valeur marchande reste flatteuse puisqu’elle est estimée à 60 millions d’euros. Le deuxième au dernier classement du Ballon d’or pourrait faire grimper sa côte lors du prochain mondial avec le Sénégal.

3. Achraf Hakimi (65 millions)

24 ans et déjà considéré comme le meilleur latéral droit au monde. Le marocain Achraf Hakimi est sans doute l’un des plus beaux coups du Paris Saint-Germain sous l’ère QSI. Le Lion de l’Atlas de 24 ans a une valeur marchande fixée à 64 millions. Il est certain que ce montant évoluera avec le temps s’il maintient son même niveau de performance.

2. Victor Oshimen (70 millions d’euros)

L’attaquant masqué du Napoli crève les écrans depuis le début de la saison. Avec ses 10 buts en 14 matchs, Victor Oshimen est l’un des acteurs principaux de la bonne saison de Naples qui est premier de Série A et qualifié pour les huitièmes de finale de la ligue des champions. Son nom avait même été cité dans un échange fou. Manchester United avait proposé Cristiano Ronaldo plus un chèque pour s’attacher les services de l’attaquant nigérian. Mais c’était sans compter sur l’intransigeance de De Laurentiis qui n’a pas bronché. Le buteur de 23 ans a une valeur estimée à 70 millions d’euros.

1. Mohamed Salah (80 millions d’euros)

Sale année pour l’Egypte et son capitaine Mohamed Salah. Défaits en finale de la coupe d’Afrique des Nations 2021 au Cameroun contre le Sénégal, les Pharaons se sont à nouveau inclinés contre les Lions de la Téranga lors des éliminatoires du mondial au Qatar. Des contre-performances collectives qui ne semblent pas ébranler Mohamed Salah qui est pour le moment sur une saison à 14 buts toutes compétitions confondues avec Liverpool. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande serait en train de décroître et est estimée à 80 millions d’euros.