Foot : le Werder Brême quitte le réseau social X qu'il accuse de dérive haineuse

Le Werder Brême, quadruple champion d'Allemagne, a décidé de se retirer du réseau social X, qu'il accuse d'une dérive haineuse depuis son rachat par le milliardaire américain Elon Musk, a annoncé le club sur son site internet.





"Depuis que Elon Musk a repris la plateforme, sous couvert de liberté d'expression, les discours de haine, la haine contre les minorités, les messages d'extrême droite et les théories du complot ont augmenté à un rythme incroyable", a expliqué le Werder Brême dans un communiqué.





"La radicalisation de la plateforme est impulsée par Elon Musk lui-même et ses posts. Il a notamment tenu des propos transphobes, antisémites et a propagé des récits de conspiration", a insisté le club du nord de l'Allemagne, sacré champion à quatre reprises (1965, 1988, 1993 et 2004).





"Presque plus rien n'est sanctionné sur la plate-forme. Les algorithmes et le contrôle de la plate-forme X sont totalement opaques. De plus, Elon Musk instrumentalise le réseau pour en faire une arme politique, comme on a pu le voir récemment lors de la campagne électorale américaine", a estimé le Werder.





Le club, qui se "positionne clairement contre la haine, la discrimination et l'exclusion", et pour "la diversité, la liberté et la démocratie, la cohésion et la solidarité au sein de la société", décide de se retirer de X, et demande à ses 600.000 abonnés à le suivre désormais sur le réseau social Bluesky.





Le Werder Brême a pris une décision identique à celle annoncée quelques jours plus tôt par Sankt Pauli, club de Hambourg qui évolue cette saison en Bundesliga et qui compte 250.000 abonnés sur X.