Foot/Législatives: Aurélien Tchouaméni affirme avoir "horreur des extrêmes"









Le milieu de terrain de l'équipe de France Aurélien Tchouaméni a affirmé dimanche avoir "horreur des extrêmes" et être favorable à "une politique d'unité", appelant à voter lors des élections législatives des 30 juin et 7 juillet.





"Dans la vie de tous les jours, j'ai horreur des extrêmes, je suis plus pour une politique d'unité, c'est ce qui représente le mieux la France", a indiqué le joueur du Real Madrid actuellement en Allemagne avec les Bleus pour l'Euro-2024.





En conférence de presse avant le troisième match contre la Pologne mardi, Tchouaméni a également déclaré qu'il "partage" les points de vue de Marcus Thuram et de Kylian Mbappé, qui ont délivré "des messages forts", selon lui.





Thuram avait demandé la semaine dernière "à se battre pour que le RN ne passe pas" alors que le capitaine des Bleus s'était positionné "contre les extrêmes et les idées qui divisent".





Depuis leur arrivée en Allemagne pour disputer l'Euro-2024, les joueurs français sont systématiquement questionnés sur les élections législatives des 30 juin et 7 juillet, et la victoire éventuelle du Rassemblement National (RN). Hormis Thuram, Mbappé et Tchouaméni, la plupart des Bleus se sont contentés d'appeler à voter.





Interrogé sur le sujet mercredi, Adrien Rabiot s'est de son côté quelque peu démarqué en estimant qu'il ne fallait pas que le groupe soit "parasité" par la question des législatives et qu'il serait "bien" de la "laisser un peu de côté", tout en appelant également à voter car "l'avenir" du pays "est en jeu".





Le président de la Fédération française de football (FFF), Philippe Diallo, avait lui expliqué mardi qu'il garantissait "aux joueurs la liberté d'expression" au sujet des législatives anticipées, tout en veillant à la "neutralité" de son instance.