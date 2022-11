Foot: plainte contre la Fédération anglaise après la mort d'un champion du monde atteint de démence

Plainte de la famille de Nobby Stiles contre la Fédération Anglaise de Football

La famille de Nobby Stiles, champion du monde de football en 1966 avec l'Angleterre et mort en 2020 atteint de démence, a annoncé vendredi qu'elle comptait porter plainte contre la Fédération anglaise (FA), qu'elle accuse de ne pas avoir suffisamment protégé les joueurs de blessures à la tête.





Un cabinet d'avocats représentant plusieurs familles dont celle de Nobby Stiles accuse la FA et d'autres instances de ne pas avoir agi pour limiter le jeu de tête à l'entraînement et durant les matches.





Il estime également que le protocole d'évaluation des possibles commotions cérébrales lors des matches est "inadapté au but recherché".





Stiles était mort à l'âge de 78 ans en octobre 2020 et des spécialistes avaient diagnostiqué une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie cérébrale dégénérative causée par des coups à la tête.





"Depuis que papa est mort, je fais partie d'une campagne qui veut dénoncer le scandale de la démence dans le football sous tous ses aspects", a expliqué son fils, John Stiles.





"Cette plainte fait partie de cette campagne globale pour rendre justice aux victimes, comme papa, et pour qu'il y ait des changements fondamentaux dans ce sport qui continue à provoquer la mort et la maladie de milliers de joueurs (amateurs et professionnels, masculins et féminins) tous les ans".





Trois autres membres de l'équipe championne du monde en 1966, en battant l'Allemagne 4-2 en finale à Wembley - Jack Charlton, Martin Peters et Ray Wilson - sont morts ces dernières années en étant atteints de démence.





Bobby Charlton, frère de Jack et coéquipier de Stiles à Manchester United, est aussi atteint de démence, selon un diagnostic révélé l'an dernier.





Des procédures légales contre les instances dirigeantes du rugby ont été déjà lancées par d'anciens joueurs comme Steve Thompson, champion du monde en 2003 et atteint, à 44 ans seulement, de démence précoce.