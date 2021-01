Football : à 53 ans, le Japonais Miura est le plus vieux joueur professionnel du monde

Ce lundi midi, il a prolongé son contrat d'un an avec le Yokohama FC, club avec lequel il joue depuis 15 ans. Kazuyoshi Miura est le plus vieux joueur professionnel de la planète en activité. « Je n'ai pas vécu une dernière saison satisfaisante, a reconnu le doyen du foot mondial au moment de signer sa prolongation. Mais je ressentais la joie de jouer au football à un moment où le monde était confronté à une situation difficile en raison de l'épidémie de Covid. Mon ambition et mon enthousiasme pour le football augmentent. Je vais travailler dur chaque jour, en ayant pour objectif de contribuer à la victoire de l'équipe cette saison en jouant le plus grand nombre de matches possibles. »





Quadruple champion du Japon au milieu des années 1990, Miura a été élu « joueur asiatique de l'année en 1993 ». Comme le Brésilien « Ballon d'Or 1999 » Rivaldo, il présente aussi la rare particularité d'avoir joué pour un club sur quatre continents : Asie, Amérique, Europe et Océanie. Le vaillant quinquagénaire a commencé sa carrière au Brésil en jouant pour Santos, le club cher au Roi Pelé. En Europe, dans la deuxième partie des années 1990, le footballeur globe-trotter a évolué au Genoa en Italie et à Zagreb en Croatie, accrochant un championnat de Croatie à son palmarès. Avant de poser son baluchon à Yokohama en 2005, le Japonais a aussi effectué une pige au FC Sydney en Australie.





Son nom est Kazuyoshi Miura. Il est Japonais et footballeur professionnel au Yokohama FC dans la J-League, la division 1 japonaise. Il joue attaquant. On le dit aussi adroit et efficace du pied droit que du pied gauche. Il compte 89 sélections en équipe nationale nippone. La dernière remonte au début des années 2000. Parce que, c'est un petit détail important, Kazuyoshi Miura a 53 ans. Il fêtera son 54e printemps fin février.Avec ce nouveau contrat, Miura s'apprête à disputer la 36e saison d'une carrière professionnelle entamée en 1986, un an avant la naissance de Lionel Messi. Attention, Kazuyoshi Miura n'est pas un joueur gadget, juste bon pour son club à avoir une trace dans le livre des records. Au Japon, le quinquagénaire est une star surnommée « King Kazu ». Les Japonais sont persuadés que c'est lui qui a inspiré le personnage du manga « Captain Tsubasa » connu en France sous le nom d' « Olive et Tom ». C'est faux puisque le manga est né avant que Miura soit connu mais les Japonais ne veulent pas en démordre.En équipe nationale, sans une brouille avec le sélectionneur de l'époque, il aurait dû disputer la Coupe du monde en France en 1998. En 89 sélections, il a tout de même marqué 55 buts et remporté la Coupe d'Asie des nations en… 1992.Miura détient un autre record de longévité : en 2017, il est devenu le plus vieux buteur professionnel de l'histoire supplantant à l'époque l'Anglais Stanley Matthews. A ce moment-là, Miura avait 50 ans et 14 jours et son record tient toujours. A son âge avancé, Miura toujours affûté comme un jeune homme ne court certes plus aussi vite qu'avant. Son coup de reins devant le but est moins efficace. Il ne joue plus 90 minutes et d'ailleurs, il n'a disputé que 4 matchs complets la saison dernière en J-League. Mais au moment de sa signature, il a juré de jouer jusqu'en 2027. Jusqu'à ses 60 ans. Inusable !