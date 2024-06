Football : Aliou Badra Baldé explique son choix de jouer pour la Guinée au détriment du Sénégal

L’Algérie affronte la Guinée le jeudi 06 juin prochain dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Syli National fait le voyage d’Alger avec un ex-international sénégalais dans ses rangs. Il s’agit du jeune attaquant de l’OGC Nice, Aliou Badra Baldé.



L’ancien pensionnaire de Diambars au Sénégal a décidé il y a quelques semaines, de tourner le dos à son pays de naissance pour celui de son père.



« Mon père vient de Guinée. Même actuellement, son petit frère vit au pays »



En stage de préparation actuellement avec le Syli, le natif de Ziguinchor a expliqué son choix de jouer pour la Guinée.



« J’ai regardé les matchs de la Guinée à la Coupe d’Afrique des Nations. Je vois que c’est une équipe de jeunes qui joue (…) . Après, j’ai parlé avec mon agent. Aussi, j’ai échangé avec le coach Kaba (Diawara), il m’a expliqué son plan de jeu et ça m’a travaillé. Après, je me suis dit pourquoi pas ? Mon père vient de Guinée. Même actuellement, son petit frère vit au pays. J’étais même parti là-bas, il n’y a pas longtemps et il m’a dit : " tu as bien fait de choisir la Guinée"...J’ai grandi au Sénégal. Et je pense que la Guinée et le Sénégal c’est la même chose. Je me sens ici comme dans ma maison. Quand je suis venu, ils m’ont bien accueilli. Et j’étais content. Je ne suis pas gêné », a déclaré l’attaquant de l’OGC Nice.



« Si les gens attendent beaucoup de toi, il faut être à la hauteur »



Il s’engage à tout donner pour son nouveau pays. « C’est l’équipe nationale, il faut tout donner. Si les gens attendent beaucoup de toi, il faut être à la hauteur. J’ai les qualités, je suis technique, je suis rapide et je sais faire des passes décisives. Je peux aussi marquer. Avec ma rapidité, je peux apporter beaucoup de choses à l’équipe », espère l’ex-joueur des U17 du Sénégal.