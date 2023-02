Football : Aliou Cissé souhaite poursuivre l'aventure avec les Lions

Aliou Cissé souhaite poursuivre l'aventure avec les Lions

À l’occasion du 7e Congrès de l’Association internationale de la presse sportive africaine (AIPS), le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal a animé un thème sur l'utilisation de l’expertise locale au sein des équipes nationales. Aliou Cissé en a profité pour réaffirmer son ambition à la tête des Lions.





«Je ne suis pas usé, ni fatigué. Notre objectif, c’est d’aller défendre notre titre de champion d’Afrique en Côte d’Ivoire dans un an. Si je suis encore là, c’est parce que je n’ai pas raté mes objectifs. Et si j’avais raté un seul objectif, je ne serais pas là. Mes objectifs ont été clairs. Notre motivation est grande ; nos dents sont encore longues. On est prêt pour conduire ce pays le plus loin possible», clame Aliou Cissé.





Pour le sélectionneur national, c’est la performance qui compte. Son objectif est de booster les centres de formation. «Il n’y a pas de distinction entre les U17, U20, U23 ou les locaux. C’est le niveau qui compte. Notre objectif est de pousser nos clubs traditionnels et nos centres de formation à former des joueurs pour les amener à des niveaux où ils pourront disputer les grandes compétitions comme la Coupe du monde. Ça me fait mal de voir des joueurs aller dans les championnats pas très connus et après quelque temps, ils disparaissent», regrette-t-il.





Dans la même veine, Aliou Cissé reste convaincu que les entraineurs africains peuvent diriger les sélections de leurs pays, car ceux qui sont là peuvent relever le défi. «Aujourd’hui, la fédération fait confiance aux enfants du pays. Et loin d'être une question de discrimination, on peut dire que sur le continent, il y a de bons entraîneurs africains», conclut-il.