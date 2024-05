Football amateur : Les Damels de Tivaouane accèdent à la National 1

L'ASC Damels de Tivaouane a validé son ticket pour la National 1. Le club de la ville sainte, qui n'avait besoin que d'un point pour accéder en national 1, a fait mieux en battant Mama Guedj de Joal (2-0). Dans un stade El Hadji Moustapha Niang plein à craquer, les Damels ont très vite pris les devants en ouvrant le score grâce à Souleymane Ndiaye à la 18ème minute. Ce but a été accueilli dans une ambiance indescriptible par les nombreux supporters des Damels venus de tous les quartiers de Tivaouane. À dix minutes de la pause, les Damels ont doublé la mise suite à un but d'un défenseur de Mama Guedj contre son camp (2-0). En seconde période, malgré les nombreuses occasions de part et d'autre, le score est resté inchangé. Grâce à cette victoire, les Damels (43 pts) terminent à la 3ème place et accèdent directement à la National 1.