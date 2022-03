Football Anglais : Chelsea FC est mis en vente au prix de...

Ce n'était qu'une question de temps ! Le président de Chelsea, Roman Abramovitch, a officialisé ce mercredi, dans un communiqué, la vente de son club. ''Je voudrais aborder les spéculations dans les médias ces derniers jours concernant ma propriété du Chelsea FC. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toujours pris des décisions dans l'intérêt du Club. Dans la situation actuelle, j'ai donc pris la décision de vendre le Club, car je pense que c'est dans le meilleur intérêt du Club, des fans, des employés, ainsi que des sponsors et partenaires du Club'', précise la note publiée sur le site officiel de Chelsea.







La guerre en Ukraine aura eu donc raison de l'homme d'affaires russe qui avait repris la tête du club londonien depuis 2003. Cependant, Roman Abramovitch précise que la vente des Blues se fera dans les règles de l'art pour l'intérêt de la formation londonienne.

''Je ne demanderai aucun remboursement de prêt. Cela n'a jamais été une question d'affaires ou d'argent pour moi, mais de pure passion pour le jeu et le club'', évoque-t-il. Selon les médias anglais, le prix de vente du Chelsea Football club serait de 3 milliards d'euros au minimum.





Impliqué dans les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, l'oligarque russe possède des parts dans l'entreprise chargée de fabriquer des chars qui sont envoyés en Ukraine. Malgré cela, le président des Blues fait parler son humanité en annonçant une aide aux victimes ukrainiens : "De plus, j'ai chargé mon équipe de créer une fondation caritative où tous les bénéfices nets de la vente seront reversés. La fondation sera au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine. Cela comprend la fourniture de fonds essentiels pour les besoins urgents et immédiats des victimes, ainsi que le soutien du travail de rétablissement à long terme."