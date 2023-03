Football : Après Sadio Mané, Édouard Mendy bientôt au Bayern Munich ?

Vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea, Thomas Tuchel a l’occasion de soulever une nouvelle fois la «Coupe aux grandes oreilles» avec le Bayern Munich. L’Allemand est désormais l’entraîneur du club bavarois. Il a remplacé Julian Nagelsmann limogé.







Pour gagner la Bundesliga et la Ligue des champions, Thomas Tuchel veut recruter deux joueurs ayant évolué sous ses ordres à Chelsea. Il s’agit du Sénégalais Edouard Mendy et le Croate Mateo Kovacic. C’est du moins ce qu’indiquent les sites Calciomercato et Mundo Deportivo.









Pour être encore n°2 ?





Le gardien sénégalais pourrait avoir des envies d’ailleurs, puisqu’il n’a pas encore prolongé son contrat avec le club londonien. De plus, il n’est plus titulaire dans les buts des Blues. Mais au Bayern Munich, il y a Manuel Neuer, titulaire indiscutable au poste de gardien de but, mais blessé en ce moment.





Actuellement, le gardien allemand est remplacé par Yann Sommer. Mendy va-t-il accepter de rejoindre un club où il sera encore le gardien n°2, voire n°3 ?





C’est la question que le Sénégalais va probablement se poser, si Tuchel lui demande de le rejoindre au Bayern Munich.





En ce qui concerne Mateo Kovacic, il est peu probable que le Croate quitte le club londonien. C'est l’un des meilleurs joueurs de Chelsea. Le vice-champion du monde 2018 a joué 27 matchs cette saison pour deux buts marqués et une passe décisive délivrée. Pour l’instant, il n’a pas encore prolongé son contrat qui s’achève en 2024.