Football : Benzema devient le meilleur buteur français de l'histoire avec 413 buts

L'attaquant se hisse également sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid avec désormais 311 buts sous le maillot blanc.

Grâce à son doublé contre Majorque lundi soir en Liga, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema est devenu le meilleur buteur français de l'histoire (clubs et sélection confondus) avec 413 réalisations, soit deux de plus que le précédent recordman, Thierry Henry.

Après avoir glissé une première passe décisive à Vinicius (55e), Benzema a transformé à la 76e le penalty provoqué par le Brésilien, poussé dans la surface, et a doublé la mise à la 82e de la tête, à la reprise d'un centre de Marcelo. Avec son triplé contre le Paris Saint-Germain mercredi au Santiago-Bernabéu en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1), Benzema a dépassé Alfredo Di Stéfano pour se hisser sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid avec désormais 311 buts sous le maillot blanc.

Il a également marqué 66 buts quand il évoluait à Lyon, et 36 buts avec l'équipe de France, qu'il a retrouvée l'été dernier pour l'Euro. Un chiffre d'autant plus vertigineux quand on sait que Benzema a longtemps évolué dans l'ombre de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, qu'il ne tirait pas les penaltys en club (longtemps réservés à Ronaldo ou à Sergio Ramos) et qu'il a été écarté de l'équipe de France durant plus de cinq ans. Benzema domine ainsi un classement qui comprend des buteurs légendaires comme Jean-Pierre Papin (372 buts), Michel Platini (358 buts).

Meilleur buteur tricolore

Le 28 novembre contre le Séville FC (2-1), «KB9» était déjà devenu le meilleur buteur tricolore de l'histoire en clubs, avec 361 buts marqués entre l'OL et Real, encore devant Thierry Henry. Cette saison, Benzema cumule 32 buts et 13 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, loin devant les 14 buts de Vinicius et les 8 de Marco Asensio, les deux autres meilleurs buteurs du Real cette saison derrière lui. Un total auquel il faut ajouter les neuf buts en treize matches marqués depuis son retour chez les Bleus, en juin.

Le meilleur buteur et meilleur passeur actuel de la Liga (22 buts et 11 passes décisives en 25 matches) est en course pour glaner son premier trophée de «Pichichi» en Espagne, après celui remporté en 2007-2008 en Ligue 1 avec Lyon (avec vingt buts en L1 et 31 toutes compétitions confondues cette saison-là). Son meilleur total en Liga date de la saison 2015-2016, lors de laquelle le Français avait atteint la barre des 24 buts.