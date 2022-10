Football club de Mbambilor et Brest scellent un partenariat

Les représentants de l'équipe française de Brest ont effectué un déplacement cette semaine à Mbambilor chez le Président du club du même nom. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'un projet désigné pour accompagner les jeunes footballeurs de la commune. En effet, un accord de principe a été trouvé et les deux structures vont se rencontrer dans les plus brefs délais afin de pouvoir définir les modalités d'utilisation du partenariat. Et le tout pour un objectif précis: permettre aux jeunes talents de bénéficier des conditions de réussite sur leurs disciplines de passion au même niveau que leurs camarades occidentaux.