Football européen : Wolfsburg, Tottenham et le PSG, les leaders d'août

Les stars du PSG Kylian Mbappé et Lionel Messi à la fin du match à Reims, le 29 août 2021. © Franck Fife, AFP

La Bundesliga et la Premiere League disposent de leaders inattendus en cette fin de mois d'août : les "Loups" de Wolfburg et les "Spurs" de Tottenham. En Ligue 1, le PSG a récupéré son trône et compte bien le garder jusqu'au but du championnat.





Ligue 1 : Messi débute, Angers ne craque pas, Lille enfin vainqueur





Ce n'était pas un rêve. Lionel Messi, le sextuple Ballon d'or, évolue donc en Ligue 1. Entré en jeu à la 66e minute à la place de son ami Neymar, le prodige argentin a fait ses grands débuts français face au Stade de Reims. En revanche, c'est Kylian Mbappé qui a brillé sur le terrain. À deux jours de la fermeture du mercato d'été, le champion du monde français s'est distingué par un doublé de la tête (15e) et du pied gauche (63e), comme si de rien n'était.





Après ce succès à Reims, le PSG reste roi de la Ligue 1 avec 12 points engrangés, le maximum, et Angers pour dauphin (10 pts), tombeur de Rennes.





Deux points derrière, l'enthousiasmant promu Clermont s'est accroché au podium en comblant un retard de deux buts face à Metz (2-2), une performance déjà réalisée la semaine passée à Lyon (3-3).





S'éloigner de la zone rouge était une priorité plus immédiate pour Lille, Monaco et Strasbourg, trio enfoncé dans le bas de tableau en début de journée. L'objectif a été atteint grâce à la première victoire acquise cette saison en championnat. Lille, le champion en titre, a dominé Montpellier, les Monégasques ont vaincu Troyes (2-1) et Strasbourg s'est donné de l'air face à Brest (3-1).





Bundesliga : Wolfsburg seul en tête, le Bayern et le Borussia en embuscade





Wolfsburg a pris seul les commandes du championnat allemand avec trois victoires en autant de matches, après avoir remporté le choc de cette troisième journée de Bundesliga 1-0 face à Leipzig.





Les "Loups" comptent deux points d'avance sur un trio d'équipes à sept points, séparées à la différence de buts : le Bayer Leverkusen (2e), le Bayern Munich (3e) et Fribourg (4e).





Un autre trio pointe une longueur plus bas, avec le Borussia Dortmund (5e), Cologne (6e) et Mayence (7e)





Premier league : Tottenham en tête, Manchester United vainqueur en attendant Ronaldo





Sans sa recrue-star Cristiano Ronaldo, Manchester United a souffert à Wolverhampton avant de s'imposer. Deux jours après l'annonce du retour du Portugais sous le maillot d'United, son club de 2003 à 2009, les "Red Devils" ont montré qu'ils avaient grand besoin des buts de leur attaquant portugais pour viser haut.





Il leur a fallu attendre la 80e minute pour prendre l'avantage face aux "Wolves" grâce à Mason Greenwood sur une passe de l'international français Raphaël Varane, qui faisait ses grands débuts en Premier League après dix années passées au Real Madrid.





Avec sept points, Manchester occupe la 3e place du classement à deux longueurs du leader Tottenham, seule équipe à avoir réussi un carton plein de trois victoires, toutes sur le plus petit des scores. Le club du nord de Londres a inscrit trois buts depuis le coup d'envoi de la saison et n'en a concédé aucun, ce qui en fait un leader à l'efficacité redoutable.





À 11 contre 10 pendant 45 minutes, Liverpool n'a pas pu venir à bout de Chelsea (1-1) tandis que City a écrasé Arsenal (5-0), lanterne rouge du championnat.





Serie A : Giroud inscrit un doublé pour ses débuts





Olivier Giroud s'est consolé de sa mise au ban des Bleus en conquérant son nouveau stade de San Siro avec un doublé qui a contribué à la large victoire de l'AC Milan sur Cagliari (4-1), dimanche en clôture de la deuxième journée de Serie A.





Frappe limpide du gauche pour le 3-1 (24e) puis penalty au ras du poteau pour le 4-1 (43e) : Giroud n'a pas manqué les deux occasions qui se sont présentées et s'en est allé cueillir ses premières ovations des quelque 30 000 tifosi.





Comme Milan, la Roma a enchaîné par une deuxième victoire, face à une très faible formation de Salernitana (4-0). Quant à la Juventus Turin, l'après-Cristiano Ronaldo a commencé de la plus mauvaise des façons, battue à domicile samedi par l'étonnant promu Empoli (1-0).





Liga : Depay régale le Barça, Madrid gagne en attendant Mbappé





Deux semaines après son récital contre la Real Sociedad, Memphis Depay séduit toujours le Camp Nou avec le but de la victoire (2-1) pour le FC Barcelone contre Getafe. Lors des trois premiers matches sous les couleurs blaugrana, l'international néerlandais a déjà marqué deux buts et a délivré une passe décisive. C'est la recrue la plus efficace du Barça depuis Cesc Fabregas en 2011 (trois buts et quatre passes décisives lors de ses trois premiers matches de Liga).





Le champion d'Espagne en titre a, de son côté, calé pour la première fois de la saison sur sa pelouse : l'Atlético Madrid a arraché le match nul 2-2 en toute fin de match contre le vainqueur de la Ligue Europa, Villarreal.





Avec ce premier couac, l'Atlético revient au niveau d'un petit peloton qui domine le classement avec 7 points après trois journées : on y trouve l'étonnant promu Majorque, Valence, Séville, le FC Barcelone et le Real Madrid, leader à la différence de buts générale.