Football : La CAF titille le Brésil après ses défaites contre le Cameroun, le Maroc et le Sénégal

Les Lions d’Afrique ont de quoi être fiers. Après les Lions indomptables à la Coupe du Monde, et les Lions de l’Atlas du Maroc , c’est autour des fauves de la Teranga d’infliger une défaite mémorable à l’équipe du Brésil. Hier mardi 20 juin, la bande à Vinicius Jr a courbé l’échine devant les champions d’Afrique sur le score de 4-2.



Une victoire que la Confédération africaine de football a tellement bien savourée au point de rappeler au quintuple champion du monde ses précédents échecs contre le Cameroun et le Maroc.



« Trouver quelque chose en commun entre les trois »



En effet, l’institution faitière du football africain a publié sur son compte twitter les photos des drapeaux du Cameroun, du Maroc et du Sénégal accompagnées de quelques images des trois sélections. Elle ajoutera ceci : « Trouver ce que les trois ont en commun ». Ce petit message vise tout simplement à célébrer les victoires des trois lions d’Afrique contre le quintuple champion du monde.



C'est aussi une pique envoyée à la Seleçao, qui peine ces derniers mois à faire des résultats face aux sélections africaines. Elle a seulement réussi à battre la Guinée lors de ces derniers matchs amicaux.