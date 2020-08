Football : La Fifa approuve le report de la CAN à janvier 2022

Le Bureau du conseil de la Fifa a annoncé dans un communiqué avoir approuvé ‘’à l’unanimité’’ de ses membres les changements des dates de plusieurs compétitions, dont la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021, qui est reportée à janvier 2022, même si ‘’les dates exactes’’ seront déterminées ultérieurement.



‘’Le Bureau du conseil de la Fifa approuve à l’unanimité de nouveaux changements aux calendriers internationaux des matches en réponse à la pandémie de Covid-19’’, déclare la Fifa.

L’instance mondiale signale l’ajout d’une ‘’nouvelle période (janvier 2022) pour la Coupe d’Afrique des nations de la CAF (Confédération africaine de football), les dates exactes restant à déterminer ultérieurement’’.

Après l’édition de la CAN 2019 jouée en Egypte, la suivante devait avoir lieu en juin 2021 au Cameroun, mais en raison de la pandémie de Covid-19, la Confédération africaine de football a été contrainte de reporter cette compétition en attendant d’organiser les éliminatoires.

Seules deux journées ont été organisées en novembre dernier, concernant les éliminatoires de la CAN.

En ce qui concerne les changements, la Fifa précise qu’ils ont été faits à la suite d’une consultation exhaustive des parties concernées.

‘’Avec les confédérations et les parties prenantes du football, des propositions ont été formulées via le groupe de travail [réunissant la] Fifa [et les] confédérations sur le Covid-19, découlant du principe précédemment convenu, selon lequel il est nécessaire d’adopter une approche sur mesure et flexible au niveau confédérationnel’’, rappelle le communiqué.

La Fifa envisage le ‘’remplacement de la fenêtre internationale prévue du 31 août au 8 septembre 2020 par une fenêtre du 24 janvier au 1er février 2022 pour toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA’’.

‘’Cela signifie qu’il n’y aura aucune mise à disposition obligatoire des joueurs pour les associations membres de ces confédérations en septembre 2020’’, précise-t-elle.

Outre la CAN, la Fifa a décidé de ‘’l’ajout des nouvelles dates de la Gold Cup de la Concacaf 2021 (les tours préliminaires auront lieu du 2 au 6 juillet, et la phase finale du 10 juillet au 1er août), ainsi que d’une période de mise à disposition obligatoire débutant le 28 juin 2021’’.

Pour le football féminin, l’institution chargée du football mondial annonce le ‘’remplacement des dates du Tournoi olympique de football féminin (initialement prévu du 22 juillet au 7 août 2020) par de nouvelles dates (21 juillet–6 août 2021), la finalisation des dates de la fenêtre de type I prévue en juin-juillet 2021 (du 7 au 15 juin 2021)’’.

La Fifa a également décidé de ‘’l’annulation de la fenêtre existante du 14 au 22 septembre 2020 pour toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA et l’ajout, en parallèle de la fenêtre existante de type I du 13 au 21 septembre 2021, d’une option alternative de fenêtre de type III du 13 au 25 septembre 2021 pour toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA’’.

Elle a par ailleurs fait part de la ‘’finalisation des dates de la fenêtre existante de type II en juin-juillet 2021 (7-16 juin 2021) pour toutes les confédérations à l’exception de l’UEFA, et la suppression de la période actuellement bloquée pour la Coupe d’Afrique des nations féminine de la CAF (23 novembre-20 décembre 2020)’’.

Dans le même ordre d’idées, poursuit le communiqué, ‘’le groupe de travail [constitué de la] Fifa [et des] confédérations sur le Covid-19 continuera à suivre l’évolution de la situation au sein de chaque confédération et, le cas échéant, soumettra des propositions supplémentaires au conseil de la Fifa’’.