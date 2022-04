Football : la nouvelle proposition (surréaliste) de Infantino

Après le projet de la tenue d’un Mondial tous les deux ans et tant d’autres réformes proposées, la FIFA annonce une nouvelle règle en perspective de la Coupe du Monde Qatar 2022 : rallonger le temps réglementaire d’un match à 100 minutes de jeu au lieu des 90. C'est du moins l’information livrée, ce mercredi, par Voetbalzone et reprise par la Gazzetta. Selon le journal italien, la fédération mondiale de football veut prendre de nouvelles mesures pour lutter contre la perte de temps extrême. «Cette mesure a pour but de rallonger le temps de jeu effectif. Cela fait suite à de nombreuses études », écrit, de son côté, Beefoot, citant l’exemple de « l’Ajax (qui) a été éliminé de la LDC par Benfica le mois dernier, et le temps de jeu effectif du match n’a été seulement que de 54 min 39 secondes. Un record ».