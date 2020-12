Football : Laurent Blanc vers le Qatar

Laurent Blanc prendrait la direction du Qatar pour relancer sa carrière d'entraîneur

???? Info @rmcsport : Laurent #Blanc devrait s’engager avec le club Al Rayyan au Qatar. Laurent blanc est déjà au Qatar. Il sera accompagné de Franck Passi. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) December 18, 2020

Laurent Blanc serait actuellement au Qatar dans le but de s’engager avec le club d’Al Rayyan, actuellement sixième de son championnat.Laurent Blanc de nouveau sur un banc?? L’ancien entraîneur de Bordeaux et du PSG, qui n’a plus entraîné depuis son éviction de la capitale en 2016, est annoncé au club d’Al Rayyan, au Qatar, selon une information de RMC Sport.Laurent Blanc serait accompagné de son adjoint Franck Passi, qui avait quitté son poste aux Chamois Niortais en fin de saison dernière pour se tenir prêt à accompagner Blanc dans un projet "très ambitieux" qui ne se sera finalement pas concrétisé.Laurent Blanc, que l’on a envoyé au fil des années un peu partout en Europe dans des clubs aussi prestigieux que l’Inter Milan ou Manchester United, avant d’échouer d’un rien aux portes du club lyonnais, aurait ainsi la possibilité de relancer sa carrière d’entraîneur.