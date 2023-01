Football : le Maroc renonce à participer au Championnat d’Afrique des nations en Algérie, faute d’autorisation de vol

Ira, n’ira pas ? L’interrogation quant à la participation du Maroc au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football en Algérie a pris fin, vendredi 13 janvier, avec la décision marocaine de renoncer à la compétition, faute d’avoir reçu l’autorisation des autorités algériennes pour s’y rendre en avion.







Alors que le ministère des affaires étrangères marocain annonçait, jeudi soir, que l’équipe nationale des moins de 23 ans (U23) participerait à la compétition à Constantine (nord-est de l’Algérie), la sélection marocaine a quitté en début d’après-midi l’aéroport de Rabat-Salé où elle attendait l’autorisation d’Alger pour décoller, à bord d’un avion de la compagnie Royal Air Maroc resté sur le tarmac. Les joueurs et l’encadrement de l’équipe sont remontés dans un autocar après avoir patienté dans le salon d’honneur de l’aéroport depuis le début de la matinée.





Depuis la rupture des relations diplomatiques avec Rabat, Alger a fermé, le 22 septembre 2021, son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains.





« Il est très malheureux de priver l’équipe nationale marocaine, qui se préparait sérieusement depuis six mois pour participer au CHAN et défendre son titre », a déploré le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa. « Il est malheureux que l’équipe reste des heures durant à l’aéroport en attendant l’autorisation pour prendre part à une compétition africaine », a-t-il ajouté en recevant le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, et le président de la Confédération africaine (CAF), Patrice Motsepe.





Intervention de la CAF





Le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, accueille les présidents de la FIFA, Gianni Infantino, et de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, à l’aéroport de Rabat-Salé, le 13 janvier 2023. FADEL SENNA / AFP

Tandis que l’équipe marocaine patientait, MM. Infantino et Motsepe sont arrivés au même moment en provenance d’Alger pour assister dans la journée au tirage au sort du Mondial des clubs, qui doit se dérouler au Maroc du 1er au 11 février. Au micro des journalistes présents sur place, M. Motsepe s’est dit « attristé » de la situation, précisant avoir passé « les derniers jours » à faire « tout [son] possible » pour la résoudre. « Je veux que ces jeunes garçons représentent la population marocaine, mais aussi qu’ils représentent les Africains », a-t-il déclaré, précisant que le gouvernement algérien en avait fait « une affaire de souveraineté ».









Depuis plusieurs jours déjà, les rumeurs concernant la participation du Maroc à la compétition, sur fond de guerre diplomatique avec son voisin algérien, tenaient les supporteurs africains en haleine. Jeudi matin, la FRMF avait annoncé l’annulation de la participation de son équipe au CHAN car « l’autorisation définitive [du] vol Royal Air Maroc, transporteur officiel des sélections marocaines de football, de Rabat vers Constantine, n’a[vait] pas été confirmée » par l’Algérie. Dans la soirée, la FRMF disait « attendre toujours une autorisation du vol ».









Jeudi soir, le ministère des affaires étrangères marocain avait finalement fait savoir que la sélection marocaine prendrait part à la compétition. La FRMF avait saisi la CAF pour obtenir une autorisation de voyager auprès des autorités algériennes. La CAF avait fait savoir le 22 décembre à la FRMF qu’« une autorisation de principe avait été obtenue », selon le communiqué. Il n’a pas été possible d’obtenir confirmation auprès des autorités algériennes.





Doubles tenants du titre





Dans un climat de tensions permanentes, le Maroc et l’Algérie s’opposent sur l’épineux dossier du Sahara occidental et à propos du rapprochement, notamment sécuritaire, ces derniers mois entre le Maroc et Israël.





Alger soutient les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, au grand dam de Rabat, et défend ardemment la cause palestinienne. Le Maroc et Israël ont normalisé leurs relations diplomatiques après la reconnaissance, en décembre 2020 par le président américain Donald Trump, de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce conflit non résolu oppose depuis près de cinquante ans le Maroc au Polisario.