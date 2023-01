Football: Le PSG va mal, Christophe Galtier en colère, dénonce une « crise de suffisance »

Flamboyant lors de la première partie de saison, le Paris Saint-Germain (PSG) a du mal à maintenir son rythme sur la deuxième moitié du championnat. Depuis le retour de la Coupe du Monde, le club de la capitale a lâché beaucoup de points, notamment contre Lens (défaite 3-1), Rennes (défaite 1-0) et Reims (match nul 1-1). Cette dernière rencontre s’est jouée hier dimanche 29 janvier. Christophe Galtier, le coach de l’équipe ne digère visiblement plus ces contre-performances.





Il est apparu en colère lors de la conférence de presse d’Après-match. Et on l’a vite compris quand il a pris la parole. « Quand on est entraîneur, on ne peut pas se satisfaire de ces résultats-là, de ces prestations, à la fois collectives mais aussi individuelles » a-t-il déclaré.





« On a du mal à jouer en équipe »





Il dit avoir pourtant échangé quotidiennement avec ses joueurs la semaine dernière. « Ils ont bien travaillé tous ensemble » , mais ça ne « s’est pas vu sur le terrain, notamment lors de la première période » a regretté le technicien français persuadé qu’il y a « une crise de suffisance » actuellement dans le club . « Je ne pense pas qu’il y ait une forme de crise de confiance ; Peut-être une crise de suffisance. Toute l’exigence que nous avions lors de la première partie de saison, ça s'est déréglé, pour différentes raisons. Et on a du mal à redémarrer sur cette fameuse exigence, sur le fait de pouvoir jouer en équipe quand on a le ballon mais aussi quand on ne l’a pas. Il y avait des choses très intéressantes lors de la première partie de saison, même si tout n’était pas parfait. Actuellement, on n’arrive pas à retrouver cela. Évidemment, c’est mon travail. Je compte aussi sur mes joueurs » a-t-il déclaré.





Il veut recréer la concurrence





Le coach est d’ailleurs persuadé que beaucoup d’entre-eux ne sont pas à leur niveau. Il promet de ne pas laisser le statu quo perdurer: Il « y aura des décisions à prendre pour trouver une équipe beaucoup plus solide et qui ressemble à une équipe de haut niveau ».