Football : Les confidences de deux joueurs évoluant au Soudan

Les affrontements entre l'armée régulière et les paramilitaires font rage depuis une dizaine de jours au Soudan. Ce qui a affecté tous les secteurs, surtout celui du sport. Des joueurs comme le Sénégalais Ousmane Diouf et le Gambien Lamin Jarjou sont pensionnaires d’Al Hilal, le club le plus titré du Soudan.







Joints par téléphone, ils ont confié à Seneweb qu'ils ont quitté la plus grande ville du pays, Omdurman, pour rejoindre l'Égypte en voiture.





L’ex-pensionnaire du Casa Sports, Lamin Jarjou, nous explique que "la situation est très compliquée au Soudan". Mais, rassure-t-il, "nous sommes en paix, nous sommes un peu loin des affrontements. J’étais à l’hôtel avec mes coéquipiers et le staff. Nous sommes actuellement en route pour l'Égypte. De là-bas, je pourrais prendre un vol pour la Gambie".