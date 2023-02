Football : Les révélations de Messi sur sa conversation avec Mbappé après le Mondial

Révélation de la discussion entre Messi et Mbappe lors de la Finale de la coupe du Monde

Lionel Messi a remporté, en décembre dernier, le seul trophée qui manquait à son palmarès : la Coupe du monde. Pour décrocher ce Graal, il a dû faire un malheureux : Kylian Mbappé, son coéquipier en club. Malgré trois buts inscrits par le natif de Bondy en finale de ce Mondial au Qatar, la France avait courbé l’échine devant l’Argentine. A la grande satisfaction d'Emiliano Martinez. Le gardien de l'Albiceleste s'était copieusement moqué du Français.





La presse française en a voulu à Lionel Messi, pour n’avoir pas défendu son équipier en club. Mbappé, lui, n'en avait cure. Entre-temps, le natif de Rosario est rentré à Paris.





"Nous avons parlé du jeu, des festivités…"





Les retrouvailles entre les deux joueurs ont été pour le moins chaleureuses. Après une longue accolade, ils ont discuté du bout du gras, avant de se séparer. Mais qu’est-ce qu’ils se sont dit ? C’est Lionel Messi lui-même qui révèle le contenu des échanges lors d’une interview accordée récemment à "Olé", le quotidien sportif argentin. «





"Nous avons parlé du jeu, des festivités, de la façon dont les gens l’avaient vécu en Argentine au moment où j’étais en vacances, et des festivités que nous avions eues. Et rien, rien de plus, mais ça va bien, vraiment bien", a déclaré la Pulga. Ils n’ont donc pas évoqué la finale.





"J’ai perdu une finale du Mondial (en 2014) aussi et je ne voulais rien savoir"





Un sujet délicat, selon l’Argentin : "J’étais de l’autre côté aussi, j’ai perdu une finale du Mondial (en 2014) et je ne voulais rien savoir à ce sujet, sur ce qui c’était passé. Et rien qui touchait à la Coupe du monde, à cette époque. C’est pourquoi je ne veux pas en parler non plus. Mais la vérité est que je n’ai aucun problème avec Kylian, bien au contraire."





Les deux joueurs s’entendent donc bien. Leur prochain défi est sans doute une victoire en Ligue des champions. Le Psg affrontera le, 14 février prochain, le Bayern Munich, sans Kylian Mbappé, forfait.