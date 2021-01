Football. Ligue 2 : 4ème journée Keur Madior battu, EJ Fatick nouveau leader.

La 4ème joirnée de la ligue 2 sénégalaise jouée samedi et dimanche a vu l’EF Fatick prendre la première place. Le club du Sine qui a battu, samedi, Guédiawaye fC (2-1) a profité de la défaite de Keur Madior (4ème, 7 points) à domicile devant Sonacos (5ème, 7 pts) (0-1). Les Fatickois (1ème, 8 pts occupent provisoirement la première place en attendant le match Thiès Fc (9ème, 4) et Linguère de Saint-Louis( 3ème, 7) qui peut prendre la tête de la ligue 2 s’il gagne à Thiès ce lundi.







Vainqueur de l’équipe d’Amitié Fc (7ème , 7points), US Ouakam réalise une bonne opération et pointe à la deuxième place avec 7 points au compteur. L’équipe du DUC (6ème, 7 points qui a battu Diamono de Fatick(2-1) reste au contact du peloton de tête. Les équipes du Port et du Demba Diop Fc ont décroché leurs premières victoires en championnat en battant respectivement Renaissance de Dakar ( 1-0) et Africa Promo Foot ( 2-0.





Résultats 4ème journée

Keur Madior /Sonacos 0-1

Africa Promo Foot/ Demba Diop Fc 0-2

Port / Renaissance 1-0

Us Ouakam / Amitié Fc 2-0

DUC / Diamono Fatick 2-1

EJ Fatick / Guediawaye fc 2-1

lundi

Thies fc / Linguère