Football : Lukaku et Grealish décisifs, Thuram blessé, Ronaldo remplaçant... Ce qu'il faut retenir du week-end européen

Fortunes diverses pour les cadors européens ce week-end. Le FC Barcelone, le Real Madrid et la Juventus Turin ont été tenus en échec alors que le Bayern Munich, l'Inter Milan et Manchester City ont montré leur envie de conserver leur titre de champions. Retrouvez les infomations clés du week-end européen.







Liverpool clinique, Grealish et Lukaku déjà décisifs





Les Reds ont confirmé qu'ils étaient bien de retour pour reconquérir le titre en Premier League. Après des premiers pas étincelants à Norwich (3-0) la semaine dernière, Liverpool a pris son temps pour mettre Burnley hors d'atteinte (2-0) lors de cette deuxième journée. Dans une enceinte d'Anfield pleine à craquer, les coéquipiers de Virgil Van Dijk, qui semble déjà revenir à son meilleur niveau, ont dominé les Clarets grâce à des buts de Diogo Jota (18e) et de Sadio Mané (69e).





Mais les joueurs de Jürgen Klopp ont de la concurrence. Le champion en titre, Manchester City, s'est bien repris après sa défaite inaugurale à Tottenham (0-1) et n'a fait qu'une bouchée de Norwich (5-0). Dans ce qui a ressemblé tout le match à une attaque-défense à l'avantage des Cityzens, le gardien des Canaries a inscrit un but contre son camp (7e), avant que Jack Grealish n'inscrive son premier but avec les Skyblues (22e). Des réalisations d'Aymeric Laporte (64e), Raheem Sterling (71e) et Riyad Mahrez (84e) ont parachevé la nette victoire des hommes de Pep Guardiola.





Comme Jack Grealish, Romelu Lukaku a trouvé le chemin des filets dès son premier match avec les Blues de Thomas Tuchel. Le Belge a largement participé à la victoire de Chelsea sur Arsenal dans le derby londonien (2-0) en ouvrant le score à la 15e minute, sur une passe de Reece James. Le piston droit anglais s'est ensuite mué en buteur pour mettre son équipe à l'abri.





Un but fantastique pour le promu Bochum, cascade de blessés à Mönchengladbach





Bochum a signé sa première victoire depuis onze ans dans l'élite allemande. Le promu s'est imposé 2-0 à domicile face à Mayence grâce notamment à un but exceptionnel de Gerrit Holtmann, qui a navigué dans toute la défense adverse.









Le Borussia Mönchengladbach a connu une soirée bien moins fantastique. Surclassés par le Bayer Leverkusen (4-0), les hommes d'Adi Hutter ont perdu quatre des leurs sur blessure. L'international français Marcus Thuram a été le premier à quitter le terrain. Au bout de vingt minutes de jeu, touché au genou droit, il s'est effondré sur le terrain. La gravité de sa blessure n'a pas encore été dévoilée. Après lui, Ramy Bensebaini, Alassane Pléa et Matthias Ginter ont aussi été contraints de sortir.





Parmi les cadors, le Borussia Dortmund s'est incliné face à Fribourg (1-2), le Bayern Munich a dû batailler pour l'emporter contre Cologne (3-2) et le RB Leipzig a triomphé de Stuttgart (4-0).









Barcelone et le Real Madrid au ralenti





Les Barcelonais ont eu très chaud contre l'Athletic Bilbao (1-1), à l'occasion de leur deuxième match de championnat. Largement dominés et menés d'un but à la 50e minute (Iñigo Martinez), les Catalans sont parvenus à arracher le match nul grâce à une superbe frappe de Memphis Depay (75e). Le trio d'attaque Griezmann-Depay-Braithwaite est encore loin d'être au niveau espéré. L'attaquant français a été l'auteur d'une prestation poussive, ne s'offrant qu'un seul tir sur toute la durée de la rencontre.





Le Real Madrid a lui aussi arraché le point du match nul en fin de match dans son déplacement à Levante. Les coéquipiers de Gareth Bale, buteur en début de match, ont joué au chat et à la souris avec leur adversaire, et Vinicius Junior a permis aux Merengues de revenir au score par deux fois. Les deux équipes se sont finalement quittés dos à dos (3-3).





Ronaldo remplaçant, l'Inter démarre bien





Malgré les pertes d'Achraf Hakimi et de Romelu Lukaku, l'Inter Milan n'a pas semblé affaibli en ouverture de la Serie A. Les Nerazzurri ont écrasé le Genoa (4-0). L'Atalanta a eu plus de difficultés face au Torino (2-1), mais en est ressortie victorieuse grâce à un but de Roberto Piccoli dans les arrêts de jeu (93e).





Du côté de la Juventus, Cristiano Ronaldo a débuté la rencontre face à l'Udinese sur le banc, sans raison apparente. Selon plusieurs médias italiens (Sky Italia, la Stampa et la Gazzetta Dello Sport), c'est le joueur portugais lui-même qui aurait demandé à ne pas jouer car il espère trouver un nouveau club. Ronaldo est tout de même rentré en jeu à la 60e minute et s'est vu refuser un but pour un hors-jeu très litigieux dans le temps additionnel (2-2).