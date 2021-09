Football : Man U éliminé en Cup, Mame Biram Diouf en feu, le PSG miraculé...

On jouait un peu partout en Europe en ce milieu de semaine. Et les sénégalais ont brillé.



Angleterre

En Angleterre on jouait le 3e tour de la Carabao Cup. Man U sans Ronaldo, quitte la compétition après sa défaite (1-0) devant West Ham.Chelsea a sorti Aston Villa aux tirs au but (1-1, 4-3 tab).Leicester City et Brighton and Hove Albion accèdent au prochain tour après avoir éliminé respectivement Millwall (2-0) et Swansea City (2-0). Hier Man City avait étrillé (6-1) Wycombe et Liverpool avait tranquillement dominé (3-0) Norwich.

Italie

Les premières rencontres de la journée numéro 5 ont eu lieu ce soir. Le Milan de Ballo Touré a battu (2-0) Venezia. Le sénégalais fêtait ce soir sa première titularisation. Il a été remplacé par le français Hernandez, auteur du deuxième but. Le Milan est provisoirement 2ème avant le déplacement de Naples à Gênes pour affronter la Sampdoria, ce jeudi.23 ans après, Salernitana s'est offert son premier point grâce au milieu sénégalais, Mamadou Coulibaly qui a égalisé à un quart d'heure de la fin (2-2). Hellas Vérone menait par (2-0) sur un doublé de Kalinic. Diao Baldé et Cagliari ont sombré (0-2) face à Empoli. L'ex catalan a joué toute la partie.

France

Le PSG peut dire merci à Hakimi. Le marocain, auteur d'un doublé, a permis au PSG de se défaire de Metz dans les ultimes secondes du match. Après avoir concédé une ouverture du score précoce (0-1; 5e), les messins avaient remis les pendules à l'heure grâce au Malien Kouyate sur une passe du sénégalais Lamine Gueye. Gana est resté sur le banc tout le match. Youssouf Badji est entré en fin de partie lors de la défaite (3-1) de Brest face à Nantes. Krépin Diatta a lui participé à la victoire de Monaco en début de soirée face à l'ASSE. Il est sorti à la 72e sur blessure. Alfred Gomis s'est lui offert un clean sheet lors de la large victoire (6-0) de Rennes devant Clermont. Coup d'arrêt pour Bamba Dieng et L'OM. Les phocéens ont buté sur Angers (0-0).

Espagne

Toujours en panne depuis son arrivée, Boulaye Dia, entré à la 76e minute de jeu, a offert à Moreno le but du (4-1) lors de la victoire de Villarreal face à Elche. Son club est 11e au classement.

Majorque et Amath Diedhiou ont pris l'eau face au Real de Madrid (6-1). Karim Benzema, auteur d'un doublé, occupe la tête du classement des buteurs de la Liga après cinq journées.

Autres Championnats

Mame Birame Diouf confirme son bon début de saison. L'ex joueur de Man U s'est offert un doublé face à Goztepe de Chérif Ndiaye (0-2). C'est son 4e but de la saison. Hatayspor est 2e de Super Lig à une unité du leader, Besiktas.

Kayserispor a humilié (3-0) Galatasaray grâce à un doublé de Mame Baba Thiam.Du côté de Galatasaray, Mbaye Diagne est entré à la 58e alors que le score était déjà de (3-0).

Olympiakos continue sa remontée au classement. Avec au départ la charnière Ousseynou Ba- Pape Abdou Cissé, le club du Piré a battu (4-1) Apollon.