Football: Messi annonce que le Qatar sera "sûrement" son dernier Mondial

La capitaine de la sélection argentine et superstar du Paris Saint-Germain Lionel Messi a annoncé que le Mondial-2022 au Qatar serait "sûrement" son dernier Mondial, dans une interview à la chaîne ESPN-Argentine diffusée jeudi.



"C'est mon dernier Mondial. Sûrement. Je me sens bien physiquement, j'ai pu faire une très bonne pré-saison cette année, que je n'avais pas pu faire l'année dernière, c'était essentiel pour arriver où j'en suis, avec un bon état d'esprit et beaucoup d'espoir", a déclaré l'attaquant de 35 ans aux 164 sélections avec l'Albiceleste.