Football / National 1 : ASC HLM accède en ligue 2

L’ASC Hlm de Dakar a décroché son billet pour la ligue 2 en battant, ce dimanche , Lusitana (3-1) en match comptant pour la 22ème et dernière journée de national 1. Les Hlmois qui étaient au coude à coude avec l’équipe de Don Bosco de Tambacounda, avaient besoin d’une victoire pour se mettre complètement à l’abri d’un retour de Don Bosco, qui n’avait qu’un point de retard au coup d’envoi. Et les Jaune et Bleu des Hlm, vainqueurs de la coupe du Sénégal (2012), n’ont pas tremblé. En effet, poussé par un public venu nombreux, les ex pensionnaires de la ligue 1 sénégalaise ont battu Lusitana (3-1), coiffant au poteau Don Bosco qui, malgré sa victoire sur AS Kolda (2-0) reste à quai. Ainsi, après les douloureuses relégation en ligue 2 (2011) et national 1 (2013), HLM retrouve le sourire avec le retour en ligue 2.